3撲12碼史上第1人　哥斯達成比比、C朗恩人

葡萄牙喺互射12碼3比0淘汰斯洛文尼亞，24歲門將迪奧高哥斯達成為超級英雄，佢喺12碼階段連續3次撲出對手射門，成為歐國盃史上第1人。除此之外，佢喺加時尾段勇救施斯高嘅單刀同樣關鍵，令犯下致命錯誤嘅比比唔使做罪人，一場波成為比比、C朗兩大傳奇嘅「救命恩人」。

斯洛文尼亞今場靠反擊威脅唔大，全場只有2次中目標，不過第115分鐘就幾乎搞掂，葡萄牙老將比比後場控甩，施斯高搶走後單刀射門，迪奧高哥斯達僅僅用腳閂出。迪奧高哥斯達喺互射12碼上身，連環撲出伊利錫、巴爾高域同華碧嘅射門，成為歐國盃史上第1個喺互射12碼0失球、同埋撲出3個12碼嘅門將。

效力波圖嘅迪奧高哥斯達賽後表示：「好激動！今場好難踢，我全場都好集中，等待機會去幫助球隊。今場我冇乜機會掂波，所以特別困難，依家無論我哋對邊隊都唔會怕。今次12碼我作出改變，跟隨自己嘅預感去救，呢個決定非常好，今場可能係我足球生涯代表作。」

對於救番C朗免做出局罪人，迪奧高哥斯達就話：「我覺得我同C朗都要保持信念，每個球員都會犯錯，但最重要係犯錯之後點樣回應。我認為要相信自己，依家有個美滿結局，我哋全部都係好朋友。」