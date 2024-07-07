巴西互射12碼不敵烏拉圭　美洲盃8強止步

周日(7日)早上美洲國家盃8強大戰，巴西同烏拉圭法定時間打和0比0，需要互射12碼分勝負，上屆亞軍巴西有艾達米列達奧、杜格拉斯雷斯宴客，輸2比4出局。烏拉圭打入4強之後，將會遇上哥倫比亞，爭奪決賽席位。

巴西翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞停賽之下，領隊杜利華祖利亞今仗派出17歲新星安迪歷擔任正選，配合拉芬夏比洛尼、洛迪高高斯攻堅。雙方實力接近，踢法亦非常謹慎，大部分時間都係中場混戰，經常出現犯規，具威脅射門唔多，34分鐘烏拉圭前鋒達雲紐尼斯近門頂高，算係上半場比較有睇頭嘅攻門。

換邊之後戰局仍然膠着，兩隊踢法亦非常粗野，戰至72分鐘，烏拉圭右後衞蘭迪斯從後飛剷洛迪高高斯，球證睇完VAR之後，直接出示紅牌，趕佢出場。巴西踢多1人優勢之下，趁機搶攻，但始終未能轉化成入球，結果打和0比0。

由於美洲盃8強、4強、季軍戰不設加時，雙方需要立即以互射12碼分勝負，巴西首輪主射就有中堅艾達米列達奧宴客，被烏拉圭門將沙治奧洛捷迪撲出，「森巴兵團」仲有杜格拉斯雷斯喺第3輪射中柱彈出。

雖然巴西門將艾利臣比加撲出荷西基文尼斯嘅射門，但烏拉圭另外4位球員主射都入網，將巴西淘汰出局。

烏拉圭晉級4強，但中堅朗奴阿拿奧祖今仗傷出，加上蘭迪斯下仗需要停賽，4強對哥倫比亞，相當難踢。