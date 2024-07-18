港超聯　九龍城推5年計劃　盼長遠立足頂級聯賽

來季將升上港超的九龍城足球會周四（18日）在京士柏運動場舉行開操儀式，球會聯席主席麥融斌透露本季班費約600萬，並推行5年計劃，盼在頂級聯賽站穩陣腳。

九龍城去季奪得港甲冠軍，並於季後申請升上港超，並表示會推動5年計劃，期間會舉辦主場嘉年華等，嘗試凝聚社區。幕後班底方面，陳銘剛首度擔任港超隊伍主教練，許嘉樂任助教兼球員，另一名助教為黃梓豐，而何信賢則擔任球隊總監。

陣容上球隊保留曾錦濤、趙少維及陸平中等8名升班功臣，並已簽入迪高、林學曦、袁皓俊、卡朗、鄭進泓及歐陽浩銘等具港超經驗球員，以及1名新外援韋利安（Machado Dos Santos Willian Leonardo），隊長為陳文輝，目前大軍名單共有23人。球會聯席主席麥融斌透露，今季班費約600萬，有信心至少未來5年有足夠資金營運：「我哋plan咗升港超好耐，唔係為今次升班而臨時搵金主，希望嚟緊5年慢慢加強青訓系統，吸引球迷，球會都會逐年檢討營運狀況，確保可以健康發展。」「麥生」又提到球隊正商討以斧山道運動場或深水埗運動場作來季主場，惟詳情有待落實。

首度擔任港超球會主教練的陳銘剛，就表示管理層未有給予自己太大爭取高排名，期望有足夠時間讓球會進步：「老細淨係叫我團結好班波，希望未來培養到大家踢出主攻踢法，令多啲球迷認識九龍城。」球會目前僅得卡朗、韋利安及艾里安3名外援，「剛Sir」稱會繼續物色新球員，但強調對陣中本地球員抱有信心：「與其搵成班質素一般嘅外援過嚟，我寧願搵幾個真正有能力嘅球員，帶住班年輕球員踢，效果可能仲好。」九龍城同日宣布，與晉峰合作，建立「晉峰九龍城」青訓系統，來季將征戰甲組的晉峰，將主力培訓年輕球員，向九龍城輸出較有潛質的球員挑戰港超。