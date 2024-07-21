【有片】曼聯輕取格流　約羅閃電首演獲激讚

曼聯季前備戰進展非常順利，轉會窗快手連簽2大目標後，周日(21日)凌晨作客蘇格蘭，再以2比0輕取格拉斯哥流浪。曼聯今場有查頓辛祖相隔11個月後再度披甲，不過焦點就落喺新加盟嘅中堅約羅身上，呢位18歲中堅極速「地標」，用波出色兼曾勇救單刀，表現獲領隊坦哈格激讚。

仍有唔少主力未歸隊嘅曼聯，今場有開波48小時前加盟嘅約羅擔正，卡斯米路、美臣蒙特、莊尼伊雲斯同「解凍」嘅查頓辛祖都正選上陣，上半場曼聯表現佔優，39分鐘憑阿密特迪亞路個人表現，右路扣入中間禁區內抽入。下半場曼聯換入大量年輕球員，70分鐘再由小將曉基爾射成2比0完場。

着15號波衫嘅約羅成為焦點，佢顯示出曼聯點解願意用5,200萬鎊重金收購，呢位中堅踢半場已有48次傳送(92%成功率)，攔截同爭波成功率都係100%，喺10分鐘嗰陣格流前鋒迪沙斯曾突破防線，約羅及時追上喺對上起腳前準確將個波鏟走，瓦解呢場半單刀攻勢。

曼聯領隊坦哈格賽後大讚約羅：「『興奮』呢個字形容得好貼切，好開心可以簽到佢。約羅有巨大嘅才華，好期待同佢合作，喺訓練嗰陣佢已經表現得好輕鬆，佢令我哋好興奮。」約羅賽後亦表示：「地標戰太好啦，全隊表現都好好，我滿意自己演出，好多謝球迷嘅支持。」