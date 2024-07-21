巴黎街訪　各國遊客湧花都　心情興奮將緊貼賽況

【駐法國記者呂靜儀報道】開幕前這兩周巴黎的遊客比上月的少，近日來玩的遊客不一定留至賽事開始，而且都說門票不平宜，短期住宿又貴，但仍為巴黎奧運感到興奮。

意大利學生DESY與母親在奧運開幕前在巴黎遊玩。她說：「奧運期間會留意，畢竟是體壇及世界盛事，我會與朋友觀看電視賽事，當然希望意大利選手贏多些獎牌啦！」

DORA太太與家人從意大利北部帕多爾地區來巴黎玩，感受月中國慶和奧運前夕的氣氛。她說：「我個人好喜歡越野電單車，一定會緊密觀看這項奧運賽事，以前我自己都會玩下越野電單車的。」

來自西班牙的IRENE從事酒店餐飲服務業。她說：「已經來過巴黎兩次啦，但今次當然更加興奮，而且我一位最好的閨蜜朋友住在這裏，會一起盡歡的。雖然我沒有什麼特別喜歡的體育項目，也當然想西班牙代表為國爭光，獎牌愈多愈好。」

交通樞紐設奧運場地指示牌

至於在大巴黎區的交通，運輸公司出了專門的APPS，可查看實時流通情況，包括地鐵，郊區火車、電車和巴士，非常方便使用。指示牌也明顯地重新設計，更加清晰，甚至有展示如何去所有賽事場地的途徑，交通網絡給人換熱一新的感覺。