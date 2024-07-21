由街頭跳入巴黎奧運　半井重幸任日本持旗手

全球引頸以待的巴黎奧運即將舉行，其中日本落實由霹靂舞男子運動員半井重幸（Shigekix），擔任開幕禮持旗手，聯同劍擊選手江村美咲在塞納河的開幕禮出現，引起極大談論度，令大眾對這位現年22歲的運動員的成長背景感到好奇。

Shigekix的姐姐半井彩彌（B-Girl Ayane）亦為1名舞者，去年在「WDSF霹靂舞世界系列賽 - 香港2023」取得1面銅牌，因此Shigekix小時候在姊姊潛移默化下，接觸霹靂舞，豈料這項運動在往後的日子，徹底改變Shigekix的人生。

Shigekix長大後開始展現天賦，在國際舞台跳出佳績，4年前以18歲之齡在霹靂舞界大賽「Red Bull BC One World Final」奪得冠軍，成為該賽事史上最年輕冠軍得主，去年乘勝追擊，在杭州亞運霹靂舞項目贏得金牌，獲得出戰巴黎奧運的資格，部分日本媒體早前已預計Shigekix有望在今屆奧運獲得獎牌，如今他再獲日本代表團委任為開幕禮持旗手，可見日本代表團對其抱有極大期望，且看Shigekix能否在今屆奧運交出好表現。