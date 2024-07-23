Day Day爆點！全曆推介巴黎奧運觀賽時間表

用「大癲」來形容巴黎奧運，絕不為過！事關今屆賽事精彩看點一籮籮，加上香港與法國存在6小時時差，所以勢將「顛」覆全港體育迷的生活習慣。為數甚多的獎牌戰及決賽黃金賽事，安排在香港凌晨時分誕生，意味着想見證金牌歷史時刻，就要校定鬧鐘或撐到半夜嘞！不過唔使擔心，本報搜集及嚴選了熱點賽程，全「曆」推介巴黎奧運Day Day爆點熱項，以及必看超級星將的登場時刻，17天巴黎奧運連場盛宴，大家準備好未？

7月26 Fri

01:00 女子手球分組賽匈牙利 Vs 法國

01:00 女子足球分組賽德國 Vs 澳洲

03:00 女子足球分組賽美國 Vs 贊比亞

03:30 男子七人欖球8強戰

‧巴黎奧運開幕儀式將於法國時間7月26日晚上8時，即香港時間27日凌晨2時舉行，多項球類隊際賽則在開幕前搶閘開波，是日進行手、足及欖球賽，其中七欖更打到8強，將決出爭牌隊伍。

7月27 Sat

02:00 開幕禮

16:00 劍擊女重個人賽首圈（江旻憓）

16:00 柔道女子48公斤預賽（王嘉莉）

16:30 射擊10米氣步槍混合團體賽決賽

17:00 游泳女子400自初賽（何詩蓓）

17:00 跳水女子3米板雙人賽決賽

18:00 網球男女單首圈

23:00 滑板男子街式賽決賽

‧首天賽事即有香港人最關心的兩大天后級選手何詩蓓與江旻憓亮相，而射擊將率先決出10米氣步槍混合團體賽金牌，實力雄厚的中國隊取得首金光環呼聲極高。跳水夢之隊也展開淘金之旅，將由陳藝文及昌雅妮領銜出擊女子3米板雙人賽。

7月28 Sun

02:52 游泳女子400自決賽（何詩蓓#）

03:30 劍擊女重個人賽決賽（江旻憓#）

15:30 劍擊女子花劍個人賽首圈（陳諾思）

16:00 劍擊男子重劍個人賽首圈（何瑋桁）

17:00 游泳女子200自初賽（何詩蓓）

18:13 風帆男女子水翼帆板iQFoil開賽（鄭清然/馬君正）

23:15 籃球男子小組賽：美國Vs塞爾維亞

‧勒邦占士第4度登上奧運夢台，首場於C組的分組賽遇上塞爾維亞，奧運的無上榮譽令「大帝」樂於在生涯最後衝刺期，仍願意披甲並「犧牲」休息的調整時間，聯手隊友杜蘭特及史堤芬居里為美國爭取歷來第17面奧運男籃金牌。

7月29 Mon

02:30 游泳男子400米個人混合決賽

03:50 游泳女子200自準決賽（何詩蓓#）

15:25 劍擊男花個人賽首圈（張家朗）

17:00 跳水男子10米高台雙人決賽

23:00 女排分組賽中國 Vs 美國

23:30 體操男子團體決賽

‧衞冕「劍神」張家朗矚目登場，能否突破美、意、日等強勁挑戰？泳館鎂光燈將投射在法國飛魚馬查特身上，這位22歲小子將挾400米混合泳世界紀錄保持者身份，力爭打破法國12年奧運游泳金牌荒。另外，跳水男子10米高台雙人決賽英國戴利將強戰中國。

7月30 Tue

03:25 游泳女子100蛙決賽

03:41 游泳女子200自決賽（何詩蓓#）

04:10 劍擊男花個人賽決賽（張家朗#）

17:00 游泳女子100自初賽（何詩蓓）

19:30 乒乓混雙獎牌戰

（黃鎮廷/杜凱琹#）

23:30 三人籃球揭幕戰

女子分組賽美國 Vs 德國

‧「超級女飛魚」何詩蓓去屆贏得200自銀牌，大熟大熱的她將以最佳狀態衝擊獎牌，惟狀態大勇的澳洲天敵堤密絲於6月剛打破200自世績，她與同胞奧姬娜嫺預料與何詩蓓合演巔峰對決。

7月31 Wed

00:15 體操女子團體決賽

03:25 游泳女子100自準決賽（何詩蓓#）

09:34 衝浪男女子金牌賽

17:00 跳水女子10米台雙人決賽

23:30 體操男子個人全能決賽

‧衝浪比賽在大溪地島舉行。由於島上著名的巨浪適合衝浪比賽，組委會決定在法國海外領地大溪地而非法國本土舉行賽事。

8月1 Thu

02:30 游泳女子100自決賽（何詩蓓#）

13:30 田徑男子20公里競步

15:20 田徑女子20公里競步

17:00 游泳女子200背初賽（張心悅）

17:00 游泳男子50自初賽（何甄陶）

‧田徑「金礦」首面獎牌將在男子20公里競步誕生，而女子競步神行太保劉虹及楊家玉以雙保險姿態出戰，其中37歲的劉虹已成為「五朝元老」，有力繼2016年里奧後，再奪金而回。

8月2 Fri

00:15 體操女子個人全能決賽

00:30 羽毛球混雙4強（鄧俊文/謝影雪#）

15:30 賽艇男子單人雙槳決賽（趙顯臻#）

16:00 乒乓球女單及男單4強（杜凱琹/黃鎮廷#）

17:50 田徑女子100米初賽

‧經驗同默契一流的上屆殿軍鄧謝配只要發揮水準，很有機會晉級至羽毛球混雙的獎牌階段，4強戰只要成功突圍，便可向夢寐以求的獎牌挺進！美國體操天之驕女比莉絲強勢回歸，將施展個人命名的動作爭全能金牌。

8月3 Sat

16:35 田徑男子100米初賽（刁俊稀）

17:00 游泳女子50自初賽

17:00 單車男子公路賽（劉允祐）

20:30 乒乓球女子單打決賽

‧中國女乒頭號人物、世界一姐孫穎莎，挾世界賽冠軍及年終賽錦標銜頭，成為球后頂頭大熱。事實上，她聯同東奧金牌得主陳夢及王曼昱組成鐵三角，風格各勝擅長，對團體賽金牌也是志在必得。

8月4 Sun

03:20 田徑女子100米決賽

18:00 網球男單決賽

20:30 乒乓球男子單打決賽

22:25 體操男子跳馬決賽（石偉雄#）

‧世界網球一哥祖高域將會第5次征戰奧運，目的是一面金牌來填滿他的獎牌收藏庫，但這位24項大滿貫得主能否一償宿願？最大勁敵將是曾在羅蘭加洛斯14次封王的拿度，以及西班牙新星兼今屆法網盟主艾卡華斯。

8月5 Mon

00:30 游泳女子50自決賽

01:26 游泳女子4X100

混接力決賽（香港隊#）

01:50 田徑女子跳高決賽

03:50 田徑男子100米決賽

17:45 體操男子雙槓決賽

‧烏克蘭跳高美女馬高芝早前在世界田聯鑽石聯賽巴黎站中，成功跨越2米10，打破塵封37年的世界紀錄，並為奧運注下強心針。

8月6 Tue

01:00 田徑男子撐竿跳決賽

04:00 三人籃球女子決賽

04:30 三人籃球男子決賽

18:30 滑板女子公園賽預賽

‧瑞典「男鳥人」杜普蘭蒂斯壟斷撐竿跳壇無人匹敵，以衞冕身份出戰巴黎的他豪言，要保住金牌之餘，也渴望能再次刷新6米24的世績。另外，英國滑板天才少女布朗將現身協和廣場舉行的公園賽，與一眾強手施展魔法，都是觀賞性爆棚的至潮項目。

8月7 Wed

01:55 田徑女子鏈球決賽

02:30 摔跤男子古典式130公斤級決賽

13:30 田徑馬拉松競步混合接力

18:55 運動攀岩女子速度賽決賽

23:30 滑板男子公園賽決賽

‧新增設項目田徑馬拉松競步混合接力，以一男一女組合的嶄新形式，合力完成42.195公里的競步賽，喜歡看耐力及意志鬥法的觀眾不容錯過。

8月8 Thu

01:30 韻律泳集體技巧自選

04:51 拳擊男子80公斤決賽

15:00 跆拳道男子-68公斤16強（盧蔚豐）

16:00 乒乓男子團體4強

22:00 女排準決賽

23:30 籃球男子4強

‧中國女排自1984年洛杉磯奧運以來，從未缺席奧運，巴黎奧運將是中國女排連續第11次參賽，不過大敵當前，土耳其、意大利、巴西及美國等實力強橫，中國能否衝出重圍，值得期待。

8月9 Fri

02:00 田徑女子跳遠決賽

02:30 田徑男子200米決賽

20:30 藝術體操個人全能決賽

21:00 乒乓男團決賽

21:00 足球女子銅牌戰

‧德國藝術體操新星華芳露美芙被視為奧運熱門之一，17歲的她於憑優美體態及技術，去年西班牙的世界賽獨攬5面金牌，創下紀錄。奧運女足來到銅牌戰階段，萬勿錯過。

8月10 Sat

00:00 足球男子金牌戰

03:23 霹靂舞B-Girls金牌戰

14:00 田徑男子馬拉松

19:00 男排金牌戰

21:00 乒乓女團決賽

23:00 足球女子金牌戰

‧「馬拉松之神」基普喬蓋千呼萬喚在奧運尾二賽日才出場，外界對這位肯尼亞長氣袋爭取馬拉松三連霸寄望甚殷，如他成功，則成為史上首位連續3屆馬拉松奪冠的選手。另外，男女子足球於香港時間同日上演。

8月11 Sun

03:30 籃球男子金牌戰

17:00 場地單車女子全能賽（李思穎）

19:00 女排決賽

閉幕禮（香港時間8月12日凌晨2時）

‧香港單車隊新領軍人物李思穎，一人分飾兩角，戰畢公路賽後再於奧運閉幕日出戰場地單車全能賽，撐單車隊的市民記得遙距為小女車神加油！而美國男籃夢之隊對金牌志在必得，但群雄圍剿下，能否贏到最後？抑或來勢洶洶的法國隊能否在主場揚威？這場壓軸決賽絕不能錯過。