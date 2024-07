雙紅會一觸即發！30位英超經典球星明年訪港

亞洲巡迴表演賽事《BATTLE OF THE REDS》香港站預計明年下半年上演,30位來自英超球會曼聯、利物浦的經典球星,有望於香港上演「雙紅會」傳奇隊對決。惟賽事仍在籌備階段,詳情有待大會公布。

《BATTLE OF THE REDS》創辦機構World Football Legends (WFL),一直致力舉辦35歲以上傳奇足球員賽事。2012年開始組織Legends表演賽,並結合亞洲各國巡迴演出,2019年更首度舉辦《BATTLE OF THE REDS》足球傳奇表演賽,將「百年宿敵」利物浦、曼聯的傳奇球星集合在一起,在新加坡、馬來西亞為數以萬計的球迷面前進行現場表演。事隔數年,《BATTLE OF THE REDS》今年再度登場,首站經亦已於4月底在吉隆坡完成,下一站將於10月移師泰國曼谷舉行。

而在今年7月11日舉行的曼谷新聞發布會上,可見兩隊球員陣容星光煜煜,「紅魔鬼」方面有史高斯、雲達沙、約基、史譚、沙哈、舒寧咸、施維斯達、布朗等球星壓陣,而「紅軍」亦有奧雲、麥馬拿文、科拿、路爾斯加西亞、希比亞、杜迪克、史米沙、希斯基等名宿隨隊。另外據悉,香港站賽事將會是此巡迴表演賽事中陣容最強大、成本最高的一站,球迷明年絕對不容錯過!