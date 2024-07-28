潘展樂游出46秒92 破奧運百米自由泳紀錄

潘展樂遊出46秒92的成績，在今屆先創下奧運紀錄。(Getty Images)

中國「飛魚」潘展樂周日（28日）淩晨在巴黎奧運男子4X100米自由泳接力決賽爭逐，20歲的他搭配隊友季新傑、陳俊兒、王浩宇出擊，擔任第一棒的潘展樂游出46秒92，打破了男子100米自由泳的奧運紀錄，為個人賽注下強心針。

年初在多哈世錦賽成為100米自由泳世界紀錄保持者的潘展樂，繼續作為中國隊的接力首棒，出發反應時間為0.64秒，途中以驚人速度遙遙領先美國、意大利及澳洲隊對手，展現出了絕對的實力，最終打破了上屆東京奧運，美國泳手迪素爾（Caeleb Dressel）保持的奧運紀錄。

雖然中國接力隊最後以3分11秒28的總成績僅排名第四，無緣獎牌，但潘展樂的成績無疑為緊接下來的100米自由泳個人項目，展現出「世一飛魚」的強勁勢頭。另外，狀態大勇的「中國蛙王」覃海洋於周日（28日）凌晨進行的男子100米蛙泳半決賽中，以第二名的成績順利晉級決賽。

值得一提是中國女子游泳隊，周日在4X100自由泳接力決賽中，派出楊浚瑄、程玉潔、張雨霏及吳卿鳳出戰，以3分30秒30破亞洲紀錄的成績在此項賽事中收獲銅牌。