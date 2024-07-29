石偉雄自爆為奧運「玩命」打4支止痛針　無悔無憾

港隊奧運「三朝元老」的體操名將石偉雄，日前在男子跳馬資格賽未能躋身前8，緣盡巴黎，相隔一天後他在社交平台抒發賽後感言，透露賽前要再打止痛針出戰，半年來「玩命式」共注下4針以抗傷患折騰，他感恩可以再踏奧運舞台，感激過去曾幫助他的人，並且多謝自己:「艱難咗26年都冇放棄，石仔多謝你。」

「石仔」帖上自己在巴黎奧運選手村上五環前留影的相片，並寫下深情的帖文：「今次成績雖然未如理想，但係我做到自己需要做到既本分，做到享受呢個舞台，做到平常心完全冇壓力咁去比賽，我對得住自己，珍惜每一日仲可以練習同比賽既機會。」

上屆東京奧運後曾許下「巴黎見」的承諾，「石仔」做到了:「我好感恩可以第三次去奧運，好感恩呢三年陪我一齊癲嘅教練（佢而家都係總教練），裁判，治療師、醫生，屋企人，每一位幫過我既人，好感恩喺我背後默默支持我陪住我經歷高低起跌既嘅香港市民。」三年爭取奧運的路已不能以「崎嶇」來形容，「石仔」寫着2022年起雙腳的傷勢都未能好好養傷，「特別由上年世錦賽拎唔到資格後，即刻做咗個腰手術，我同醫生講唔好話比屋企人知，我自己一個出入醫院就得嫁啦。」

帖文來到這裡已令人睇到心痛，但他再透露今年1月由荷蘭集訓到4站世界盃期間，都要低調來回返港打消炎止痛针。打第一支醫生已提醒「有斷的風險」，不足兩個月再找醫生打第二支，直至奧運前3星期，他再回港打第3支；即使醫生有提過止痛針不能打得太密，但「石仔」仍然堅持「我唔想係呢個時候跑唔到，我情願斷都唔要三五七十年後，後悔自己點解當初唔行多步。」

直至抵達巴黎，「石仔」感謝醫生都專程飛到法國支援，最後比賽前幾日再打多一支止痛針，令他可以無顧慮比賽，「呢個比賽結果我覺得最無悔無憾啦，呢個過程我好滿意。」

現年32歲的「石仔」在帖文上多謝及感激曾幫過他的每一位，亦感謝粉絲及市民:「比完賽我收到每一位行過路過市民都講聲respect， proud of you，呢樣係我最想見到既，多謝你哋支持我，留意香港體操呢個運動，留意香港既運動員，感恩！」

最後他特別多謝一直陪伴26年的自己：「我呢26年既體操生涯從來都冇多謝過我自己，多謝你26年既堅持同努力，艱難咗26年都冇放棄，當我有78歲命，你堅持咗1/3你既生命日復日年復年咁做，石仔多謝你。」石偉雄6歲開始玩體操，9歲接受港隊訓練，14歲已選定「跳馬」作主項，曾出戰三屆亞運會，並於2014年為港隊贏得史上首面體操亞運金牌，4年後在雅雅達亞運會更力壓勁敵，成為香港體操史上在亞運成功衞冕的第1人，而相隔9年再踏奧運舞台，他於東京奧運在資格賽上失利排名12，未能躋身決賽。其後，他專心以巴黎奧運為目標，放棄了去年杭州亞運爭取三連霸。