理文啟程赴南韓集訓　曾昭達：望揾出最佳陣容

上季首奪聯賽冠軍的港超球隊理文，周三（31日）出發前往南韓，備戰新一季本地賽事及「亞冠盃2」分組賽。主教練曾昭達表示球隊目前人腳充足，在不少位置上更帶給自己「幸福的煩惱」，今次集訓目標除提升球員比賽狀態、默契外，亦希望找出最佳陣容。

理文將於7月31日至8月15日期間到南韓集訓，是日除後衞詹皓臻，因參與「賽馬會青少年足球精英匯」未有隨隊外，其餘所有職球員，包括羅沙、謝路安夏馬特、馬天尼斯、梁興傑、金旻奎、周子謙等新兵皆有現身。除此之外，球隊將在集訓期間與4至5支K1、K2球隊進行熱身賽，惟名字暫時未能對外公布。

理文在早前公布簽入南韓後衞金旻奎後，今季組軍正式完成，主教練曾昭達直言滿意現有陣容：「要多謝球會支持，依家球員人數好充足，實力絕對比上季有所提升。過去3個半星期練波，球員都表現到佢哋嘅能力同決心，令我將會有幾多幸福嘅煩惱，無論進攻定防守都係。」「達Sir」又指希望今次集訓，能找出球隊的最佳陣容：「首要提升球員比賽狀態、默契，同埋嚟緊賽事好頻密，都想盡快揾到最佳陣容。之後友誼賽會比多啲球員落場，試好多唔同組合。」

至於新季從標準流浪加盟的外援金旻奎（Kim），笑言自己兩周前才由南韓返港，對今次隨隊回到家鄉集訓感到特別：「自己屋企距離酒店，只有20至30分鐘車程，所以對附近環境好熟悉，我會帶隊友周圍見識吓。同埋我屋企人未嚟過香港睇我踢波，如果今次有機會嘅話，都想叫佢哋入場。」另外，Kim提到南韓雨季剛過去，氣温正逐漸回暖，惟對比香港仍舒服得多，相信一眾隊友適應上問題不大。