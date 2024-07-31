體操天后皇者回歸　比莉絲生涯奧運第5金再創神話

美國體操天后「黑珍珠」比莉絲於周二（30日）巴黎奧運女子體操團體賽上，率領一眾隊友，力壓意大利及巴西隊等勁敵，以171.296的總成績強勢奪金。這面金牌標誌著比莉絲在奧運和世錦賽的輝煌成就，亦是其12年職業生涯之中，獲得的第38枚獎牌，同時是她第5面奧運金牌及累計第8面的奧運獎牌，刷新了她作為史上獲得獎牌最多的體操運動員的紀錄。

東京奧運棄戰團體賽後經歷低潮，今屆巴黎奧運「黑珍珠」比莉絲再度領軍，氣勢之盛堪稱無人能及。27歲的比莉絲與蘇妮薩李、莉維娜、芝莉絲、嘉莉組隊出戰，作為72年來最年長的美國體操代表，三度征奧的她亦絕對寶刀未老。在巨星妮歌潔曼、妮妲莉寶文、網球名將「細威」S威廉絲、「美國水怪」菲比斯等的豪華明星陣容團打氣，丈夫NFL球星奧雲斯都親身支持下，她在高低杠及跳馬項目中零失誤的完美表現，都分別打出了14.900及14.366高分的驕人成績，實力不容置疑。

備戰巴黎奧運選拔賽時，她形容這趟為「救贖之旅」，如今帶領後輩一舉奪金，無疑為自己的實力扳回一城，領獎後比莉絲興奮表示：「自東京奧運後我一直想證明自己的水準，今仗我終於做到！」「黑珍珠」比莉絲無人能及的佳績，又再添上亮麗一筆，她的決心和堅持成為了今屆奧運鼓舞人心的故事。