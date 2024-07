何詩蓓不為人知的辛酸　《花木蘭》格言戰勝傷患

作為世界級運動員兼奧運獎牌得主的何詩蓓,自幼習泳,憑着個人的天賦及意志,由學界賽嶄露鋒芒,到闖入國際舞台,近年更打破200米自由泳的短池世界紀錄,更以23歲之齡在東奧取得銀牌,一嘗站上五環頒獎台的滋味,創下香港隊歷史成績。何詩蓓看似一帆風順的運動生涯背後,其實當中隱藏着不為人知的辛酸。

在「女飛魚」何詩蓓綻放出絢爛光芒的泳徑上,「勇氣」和「毅力」是她最貼切的代名詞。何詩蓓一直鮮少談及自己的身體傷患,每當被問到時,也只會輕描淡寫地帶過,而事實上,Siobhan在6歲時就接受正規泳隊訓練,在長年累月的高密度集訓底下,身體早己響起警鐘。

何詩蓓自17年由於腳踝周圍軟骨發炎,迫使她缺席2018年亞運會,到2022年因右腳踝受傷,缺陣摩納哥舉行的環地中海系列賽,何詩蓓的奧運之路佈滿了挑戰與困難。當時飽受傷患困擾達一年的她,曾接受八位醫療人員的診症,幾度尋找合適的治療方法,亦未能找出腳傷的緣故。各種中西療法均未見效,令何詩蓓陷入低潮期,然而,她並沒有被逆境擊倒,而是以堅定的信念和不屈的意志,一次又一次地重返泳池,最後在接受中醫的針灸治療下慢慢恢復,才逐漸回歸國際賽場,書寫出她的奧運征戰旅程。

何詩蓓一直克服重重障礙,為自己夢想奮力拼搏的奧運經歷,無疑印證了她本人的座右銘,一段出自電影動畫《花木蘭》的格言:「在逆境中綻放的花朵,是最難得也是最美麗的。(The flower that blooms in adversity is the most rare and beautiful of all.)」