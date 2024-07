「美人魚」何詩蓓 巴黎奧運獎牌誕生背後的十件事

(一)混血飛魚背景顯赫

1997年出生的香港混血女泳手何詩蓓,英文全名是Siobhan Bernadette Haughey,父親是愛爾蘭人,母親則為香港人。何詩蓓來自一個顯赫的政治世家的背景。她是愛爾蘭已故前總理查爾斯豪伊(Charles James Haughey)的侄孫女,同時也是前總理史恩利馬斯的曾外甥孫。

(二)聖保祿中學長大DSE成績卓越

就讀本地學校,擁有八級鋼琴資格的何詩蓓是一個名乎其實的「學霸」,中學就讀傳統名校聖保祿中學,在香港中學文憑考試DSE取得七科35分佳績,2015年成功錄取美國頂尖公立院校的密歇根大學(University of Michigan)主修心理學,何詩蓓更希望在退役後,朝着兒童心理學家的方向發展,可謂習泳讀書兩不誤!

(三)赴美留學NCAA為校爭光

赴美國升學的4年期間,何詩蓓成為密歇根大學泳隊主將一員,以隊長身份領軍,協助學校在美國中西部大學聯賽錦標(Big Ten Swimming Championships)及美國大學游泳聯賽 (NCAA)取得歷史性成績,更於2019美國中西部大學聯賽錦標累積五面金牌,為學校贏得泳賽總亞軍。

(四)世大運連摘兩金嶄露鋒芒

何詩蓓4歲開始習泳,6歲就接受正規泳隊訓練。大兩歲的胞姊何雅舒(Aisling Bridget Haughey)同樣為泳手,主項蛙式,兩姊妹曾於2017年一同並肩前往台北出戰,首征世界大學生運動會,而當時何詩蓓在世大100米自由泳及200米自由泳成功封后。

(五)奧運五環紋身自我激勵

2016年里約奧運在200米自由泳賽事中,首次晉身16強準決賽後,何詩蓓便決意紋上奧運五環,她表示左肩膊上的奧運五環紋身對她意義重大:「呢個紋身提醒我,無論我過去達到任何成就,我仍然要繼續不斷前進,更加努力向下一個目標進發,唔可以滿足於現狀。」

(六)Gel甲上場信心升呢

身為世界級職業運動選手,26歲的她亦藏着一顆「少女心」,每逢大賽她都必定以新美甲上場示人,上屆東京奧運期間,她以淺粉紅色甲款,其中無名指畫上圖案,以迎戰賽事,最後勇奪得奧運女子200米自由泳銀牌。而巴黎奧運前她亦塗上帶有金色線條的美甲,攞個好意頭。

(七)Taylor Swift忠粉聽歌提升鬥志

何詩蓓更是美國天后Taylor Swift的忠實粉絲,在參加國際大賽前,她會聽Taylor Swift的歌曲提升鬥志,為自己打氣,今年三月份更與友人到新加坡一同觀看Taylor Swift演唱會,她更於ig發文留言:「Thank you Taylor Swift for a magical night. I had a marvelous time screaming, crying, and dancing with you all night long 」,影片中更大舉心心手勢,相當投入現場氣氛。

(八)曾設計泳衣惹搶購潮

何詩蓓征戰東京奧運的戰衣由品牌Arena贊助,2021年她與泳裝品牌聯乘,首次為品牌設計年度限定泳衣,以東京奧運作主題元素,用上象徵日本的櫻花,特別為泳衣加入有五大洲的五色,加上金色肩帶及自由泳剪影,引起搶購風潮。

(九)廣告商寵兒吸金女王

作為廣告寵兒,何詩蓓擁有多個知名品牌代言,由奢侈品、潮流服飾、到跨國金融服務,包括國泰、AIA、CHANEL、Arena等等大型國際企業品牌,是圈中公認的「吸金女王」。

(十)疫情游湖頭髮結冰

當時在新冠肺炎疫情期間,何詩蓓於美國受訓,但當地疫情嚴峻,所有泳池設施關閉,她在接近零度的寒冬氣溫下,也每天早上五點到湖去習泳,隊友更透露她游至頭髮結冰就要趕回校,奧運獎牌的背後,是地獄式訓練的艱苦辛酸,亦反映出她自律刻苦的個性。