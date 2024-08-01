「美人魚」何詩蓓 巴黎奧運獎牌誕生背後的十件事

何詩蓓的獎牌背後，有不少獨特之處及成長故事。（何詩蓓ig圖片）

（一）混血飛魚背景顯赫

1997年出生的香港混血女泳手何詩蓓，英文全名是Siobhan Bernadette Haughey，父親是愛爾蘭人，母親則為香港人。何詩蓓來自一個顯赫的政治世家的背景。她是愛爾蘭已故前總理查爾斯豪伊（Charles James Haughey）的侄孫女，同時也是前總理史恩利馬斯的曾外甥孫。

（二）聖保祿中學長大DSE成績卓越

就讀本地學校，擁有八級鋼琴資格的何詩蓓是一個名乎其實的「學霸」，中學就讀傳統名校聖保祿中學，在香港中學文憑考試DSE取得七科35分佳績，2015年成功錄取美國頂尖公立院校的密歇根大學（University of Michigan）主修心理學，何詩蓓更希望在退役後，朝着兒童心理學家的方向發展，可謂習泳讀書兩不誤！

（三）赴美留學NCAA為校爭光

赴美國升學的4年期間，何詩蓓成為密歇根大學泳隊主將一員，以隊長身份領軍，協助學校在美國中西部大學聯賽錦標（Big Ten Swimming Championships）及美國大學游泳聯賽 （NCAA）取得歷史性成績，更於2019美國中西部大學聯賽錦標累積五面金牌，為學校贏得泳賽總亞軍。

（四）世大運連摘兩金嶄露鋒芒

何詩蓓4歲開始習泳，6歲就接受正規泳隊訓練。大兩歲的胞姊何雅舒（Aisling Bridget Haughey）同樣為泳手，主項蛙式，兩姊妹曾於2017年一同並肩前往台北出戰，首征世界大學生運動會，而當時何詩蓓在世大100米自由泳及200米自由泳成功封后。

（五）奧運五環紋身自我激勵

2016年里約奧運在200米自由泳賽事中，首次晉身16強準決賽後，何詩蓓便決意紋上奧運五環，她表示左肩膊上的奧運五環紋身對她意義重大：「呢個紋身提醒我，無論我過去達到任何成就，我仍然要繼續不斷前進，更加努力向下一個目標進發，唔可以滿足於現狀。」

（六）Gel甲上場信心升呢

身為世界級職業運動選手，26歲的她亦藏着一顆「少女心」，每逢大賽她都必定以新美甲上場示人，上屆東京奧運期間，她以淺粉紅色甲款，其中無名指畫上圖案，以迎戰賽事，最後勇奪得奧運女子200米自由泳銀牌。而巴黎奧運前她亦塗上帶有金色線條的美甲，攞個好意頭。

（七）Taylor Swift忠粉聽歌提升鬥志

何詩蓓更是美國天后Taylor Swift的忠實粉絲，在參加國際大賽前，她會聽Taylor Swift的歌曲提升鬥志，為自己打氣，今年三月份更與友人到新加坡一同觀看Taylor Swift演唱會，她更於ig發文留言：「Thank you Taylor Swift for a magical night. I had a marvelous time screaming, crying, and dancing with you all night long 」，影片中更大舉心心手勢，相當投入現場氣氛。

（八）曾設計泳衣惹搶購潮

何詩蓓征戰東京奧運的戰衣由品牌Arena贊助，2021年她與泳裝品牌聯乘，首次為品牌設計年度限定泳衣，以東京奧運作主題元素，用上象徵日本的櫻花，特別為泳衣加入有五大洲的五色，加上金色肩帶及自由泳剪影，引起搶購風潮。

（九）廣告商寵兒吸金女王

作為廣告寵兒，何詩蓓擁有多個知名品牌代言，由奢侈品、潮流服飾、到跨國金融服務，包括國泰、AIA、CHANEL、Arena等等大型國際企業品牌，是圈中公認的「吸金女王」。

（十）疫情游湖頭髮結冰

當時在新冠肺炎疫情期間，何詩蓓於美國受訓，但當地疫情嚴峻，所有泳池設施關閉，她在接近零度的寒冬氣溫下，也每天早上五點到湖去習泳，隊友更透露她游至頭髮結冰就要趕回校，奧運獎牌的背後，是地獄式訓練的艱苦辛酸，亦反映出她自律刻苦的個性。