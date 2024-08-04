馬體會訪港　祖奧菲歷斯率12國腳級球員鬥傑志

馬體里體育會將在8月7日與港超球隊傑志進行友賽，這支西甲勁旅周日（4日）率先公布大軍名單，其中18名一隊球員當中，12名為國腳級球員，當中最為人熟悉除兩大西班牙名將高基、艾斯派古達，必屬2019年歐洲金童獎得主祖奧菲歷斯，以及剛宣布加盟的挪威籍中鋒阿歷山大索洛夫。據悉馬體會將於周一（5日）中午抵埗，並在當日下午出席賽前記者會。

今次訪港名單中，包括隊長高基、艾斯派古達、馬高斯洛蘭迪、韋素、安祖哥利亞等多名一隊主力。當中高基為馬德里體育會青訓出身，至今已上陣超過700場，屬於球會傳奇球員，後衞艾斯派古達則於2012至2023年效力車路士期間，協助「藍戰士」贏得多個重要錦標，包括兩次英超冠軍和一次歐聯冠軍。

值得一提，過去兩個球季分別以借用身份效力車路士、巴塞隆拿的2019年歐洲金童獎得主祖奧菲歷斯，連同剛確認由維拉利爾轉投馬德里體育會，上季在西甲攻入23球的1米95高大中鋒阿歷山大索洛夫亦會來港。不過馬體會卻表示，由於前鋒基沙文和門將奧比歷，身體狀況不宜作賽，故今次將不會隨隊。

馬體會18人訪港名單：

莫度雲 Horațiu Moldovan

安東尼奧高美斯 Antonio Gomis

馬高斯洛蘭迪 Marcos Llorente

艾斯派古達 César Azpilicueta

韋素 Axel Witsel

雷尼度 Reinildo Mandava

森美爾連奴 Samuel Lino

高基 Koke

華美倫Arthur Vermeeren

湯馬士林馬 Thomas Lemar

洛迪高列基美 Rodrigo Riquelme

阿歷山大索洛夫 Alexander Sørloth

祖奧菲歷斯 João Félix

安祖哥利亞 Ángel Correa

查維加蘭 Javi Galán

聖地亞高摩連奴 Santiago Mouriño

卡路士馬田 Carlos Martín

查維沙蘭奴 Javi Serrano