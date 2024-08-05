鄭清然馬君正獲隊友後輩迎歸　冀成榜樣薪火相傳

香港滑浪風帆代表鄭清然、馬君正今晨完成巴黎奧運之旅返抵香港，獲得港隊隊友、青少年培訓隊成員及熱心家長接機致意。二人喜見香港運動員獲得市民關注及支持，期望吸引更多年輕新血「乘風破浪」薪火相傳。

鄭清然及馬君正分別以總成績第13、14名完成巴黎奧運，雖然未能躋身獎牌賽，但從備戰到實戰克服重重困難的順流逆境旅程，足以寫下成長新一頁。鄭清然繼「風之后」李麗珊及現任港隊總教練陳敬然後，成為歷來第3位能於奧運滑浪風帆取得單場比賽第一的港將，他笑言「總算有個回憶」，但謙稱仍有不足：「欠了一點信心和霸氣，頭兩日比賽太緊張成績，欠缺了一點信心，後來放開了反而有點意想不到，可惜的是未能在最後一日初賽把握前一日衝上前10名的霸氣，與獎牌賽擦身而過。」

清然的父母及自幼一起學習滑浪風帆的哥哥也有遠赴馬賽觀戰打氣，港隊隊友何允輝及魏瑋恩除了在中國香港滑浪風帆會Instagram的GPS軌跡直播中旁述導航，今晨亦有到機場迎接戰友歸來，讓清然深感鼓舞：「這次奧運之旅最大的得着就是支持，除了家人、朋友及教練，在馬賽比賽時也有不少素未謀面的香港人特別來到比賽場地為我們加油，推動我們做得更好。」

同樣初戰奧運的「大頭妹」馬君正在第4個比賽日的馬拉松賽事一度進佔第4位，惟在比賽進行了一小時後因風勢不足被迫腰斬賽果無效。她坦言從備戰到實戰所面對的身心壓力，非外人能夠想像：「本身不太擅長馬拉松賽，在比賽一小時後才腰斬無效，然後該日差不多有8小時都是在海上等待重新開賽，身心都非常疲累，但能夠突破自己弱項都是開心。」

現時奧運採用的獎牌賽賽制充滿變數，像這次於初賽一直領先的英國選手最終只在獎牌賽獲得銅牌，這次奧運之旅讓「大頭妹」學會調節得失輕重：「即使是最頂尖的選手亦可能會被風浪難倒出現失誤，獎牌的顏色未必能完全體現運動員付出的努力，這也是滑浪風帆其中一項難處，需要運動員獨自去面對意外狀況，意志力要非常強大。」

香港滑浪風帆隊今次已是連續第11屆出戰奧運，今晨獲培訓隊小師妹畫上心意卡歡迎的「大頭妹」期望薪火相傳，特別是隊友魏瑋恩於上月退役後，現時女子精英隊員只餘她一人，盼能樹立榜樣，「自問天份並非特別高，但是只要努力堅持，也可實現夢想代表香港參加奧運。希望未來有更多女孩子投入滑浪風帆運動，磨練意志挑戰自我」。兩位奧運代表回港後將稍事休息，再從長計議備戰其後的亞洲賽及明年全運會。