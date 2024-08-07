以奧運勉勵本地小將　奧沙：香港運動員有料到

今屆「賽馬會青少年足球精英匯」周三（7日）舉行首個公開活動，超級青年聯賽選手隊與在周一（5日）抵港的曼聯U16，在將軍澳足球訓練中心（FTC）舉行操練，曼聯名宿奧沙亦有現身，並以港隊在今屆巴黎奧運收穫獎牌作例子，證明只要本地球員奮發向上，有力挑戰亞洲以外的高水平聯賽。

超級青年聯賽選手隊與曼聯U16將於周五（9日）在旺角大球場舉行友賽，兩隊是日於FTC在曼聯青訓教練指導下完成操練，奧沙則於收操後，與幾位球員玩小遊戲，合作把皮球頂入水箱，場面歡樂。

奧沙獲邀參加今屆「賽馬會青少年足球精英匯」，他表示曼聯U16與香港年輕球員交流，令雙方皆有得着，呼籲球員珍惜機會：「對年輕球員嚟講，可以認識嚟自唔同地方嘅球員，係好難得嘅機會，而且嚟緊兩場波應該有五、六千人入場，班仔見識過大場面之後，會變得更加成熟。」

多年前已曾跟隨曼聯訪港的奧沙，感恩是次到埗後，仍然受到不少球迷歡迎，又鼓勵香港足球員持續改善自己，爭取在國際舞台發光發亮：「香港喺今屆奧運攞到幾面獎牌，證明呢個城市都有能力培訓出優秀嘅運動員，所以只要足球員繼續努力，話唔定有日可以衝出亞洲㗎！」

至於代表超級青年聯賽選手隊出席訓練的李呈，就稱曼聯U16球員練習態度認真，推動他尋求進步：「頭先見到曼聯U16班球員，練波嗰陣好搏命，如果有幾腳做得唔好，佢哋甚至會嘈起上嚟，我哋好需要學習呢種執着，先可以進步得快啲。」