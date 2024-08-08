田中鬥莉王：摩洛哥銅牌戰「及」時而出

摩洛哥在今屆男奧足4強戰面對西班牙時，儘管先開紀錄，但最終僅以1:2落陣，無緣金牌戰。然而，如今他們仍然有機會，取得球隊歷來首面奧運足球獎牌。

雖然摩洛哥被西班牙擊敗，不過他們的整體表現再一次令我留下深刻印象。我認為，他們絕對是一支強隊，而且擁有高強度的體能。

埃及毫無疑問防守穩固，但他們對上兩仗都要跟對手鬥到加時賽，故我相信，摩洛哥的強大體能，將會令他們於這場銅牌戰取得優勢。摩洛哥將會製造出很多入球機會，而到目前為止，每場比賽都有入球進帳的蘇菲安拉希美，將會是一大威脅。

埃及於4強戰中全力以赴，誓要擊敗東道主法國躋身金牌戰。即使他們在法定時間內跟法國打成1:1平，可惜最終於加賽以1:3落敗。

個人認為他們對法國時表現得相當之好，但到最後連續兩場要跟對手鬥到加時賽，再加上面對法國時有球員被逐，換句話說，他們的體能經已耗盡。

法老王於對上兩次參戰的奧運中都於8強戰被淘汰，我認為對賽法國時取得入球的穆罕默德沙巴，將會是球隊進攻時最危險的人物。

摩洛哥上年於U23非洲國家盃決賽憑加時的入球，以2:1擊敗埃及，令他們取得今屆巴黎奧運的參賽資格，故我認為今仗他們將可再下一城，贏波取得銅牌。