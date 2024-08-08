中國力士舉出奧運紀錄　李發彬侯志慧贏得險

周三（7日）舉重開館，中國力士一口氣連奪兩面金牌，31歲的李發彬以抓舉新大會紀錄的成績，成功衞冕男子61公斤金牌，並奪得今屆巴黎奧運的舉重館首金；而侯志慧在女子舉重49公斤,最後一擊挺舉，絕殺奪冠，並打破個人保持的挺舉奧運紀錄。

今屆巴黎奧運舉重共產生10面金牌，比上屆東京奧運減少了四個項目，男子61公斤成為首個舉行的項目，上屆金牌得主中國的李發彬在抓舉創出143公斤的新奧運紀錄，形勢大好，然而在挺舉環節則受到挑戰，初試167公斤未能成功，幸而經調整後第二次試舉「得咗」，以總成績310公斤成功衞冕，泰國的施尼猜（303公斤）及美國的摩里斯(298公斤)分別獲得銀牌及銅牌。

至於中國女力士侯志慧於女子49公斤級別的奪標路相當驚險，在抓舉成績以89公斤位列次席，落後於羅馬尼亞女將甘貝爾，繼而在挺舉較量，侯志慧與甘貝爾鬥得激烈，雙方互有領先，侯志慧首次試舉117公斤不成功，讓甘貝爾佔了上風，而中國女力士在全場比賽壓軸一舉，深吸一口氣下成功舉起117公斤，最後絕殺，後上奪金，並打破了自己保持的挺舉116公斤奧運紀錄，以總成績206公斤險勝；她賽後相當激動，並坦言:「比賽未完，都不會放棄。」