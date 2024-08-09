賽馬會青少年足球精英匯　超青聯選手隊鬥曼聯U16

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：

英超勁旅曼聯U16梯隊，連續兩年夏天訪港出戰「賽馬會足球精英匯」，周五（9日）先在旺角大球場面對超級青年聯賽選手隊。選手隊今場由效力傑志的石皓心把關，楊棟棋、李呈組成雙防中，入球重任落在吳宇㬢、陳丞臻身上。至於曼聯U16門將起用沙卡利，前線三叉戟為隊長愛德華、祖斯夫和諾亞，而「朗尼囝囝」卡爾則先列後備。

旺角大球場周五（9日）舉行今屆「賽馬會青少年足球精英匯」第1場賽事，由超級青年聯賽選手隊對賽曼聯U16，所有門票早前已全數換領完畢，相信在全場爆滿下，必定能激發一眾小將大打爭氣波，展示潛能。（香港賽馬會青少年足球發長計劃Facebook及YouTube、睇體Facebook及on.cc東網周五晚上8時正直播；港台電視31晚上10時30分播映）

標準流浪小將李呈日前代表超級青年聯賽選手隊，與曼聯U16一同操練後，感嘆對手基本功紮實，但全隊會努力向對手作壓逼，希望為球迷帶來驚喜：「佢哋（曼聯U16）練波嗰陣都落足全力去踢，推動到我哋更加想表現自己，唔會怯場之餘，仲會嘗試壓逼佢哋，畀球迷睇場好波！」

至於傑志門將石皓心就表示，一眾曼聯U16球員表現友善，稱與頂級強隊青年軍交流的十分難得，強調自己會努力吸取經驗，盼適應高水平賽事強度：「每位曼聯U16球員踢波嘅節奏都比我哋快，如果香港足球想同國際接軌，就一定要好好把握呢個機會，喺佢哋身上取經。」

曼聯U16於周一（5日）抵達香港，翌日隨即赴馬會屯門公眾騎術學校，與馬匹接觸及觀賞馬術示範。值得一提，曼聯名將奧沙亦會在周五的賽事中現身，跟球迷見面，現場除了設攤位遊戲，又會擺放奧脫福球場及球員展板，以及英格蘭足總盃冠軍獎盃，供球迷拍照留念。

【比賽資料】

日期：20224年8月9日(五)

入場時間：晚上6時正

開幕儀式：晚上7時45分

開賽時間：晚上8時正

出現名宿：奧沙