賽馬會青少年足球精英匯Rd 2　港隊U16惡鬥小紅魔

旺角大球場周日（11日）續有「賽馬會青少年足球精英匯」賽事，由港隊U16迎戰曼聯U16。「小紅魔」日前與超青聯選手隊向球迷送上激戰，匆匆再戰體力難免輸蝕，隨時被港隊有機可乘，兩隊小將為爭取表現，勢必使出渾身解數！（香港賽馬會青少年足球發長計劃Facebook及YouTube、睇體Facebook及on.cc東網周日下午5時40分直播；港台電視31晚上6時正直播）

連續兩年有份對曼聯U16的港隊U16門將張立衡，盼望經去年洗禮後，能與「小紅魔」踢得更緊湊：「雖然曼聯U16陣容同上年比變化好大，但有舊年經驗，我哋對佢哋踢法有一定了解，教練團又特登準備影片幫大家備戰，希望可以踢得近啲。」「阿衡」又鼓勵隊友好好享受賽事，把握與頂級強隊青年軍對戰的機會。

去年「賽馬會青少年足球精英匯」有1球進帳的蔡朗希，坦言對手身體條件優勝，盼望隊友「每人走多步」，與對方周旋到底：「佢哋身體質素同技術都好過我哋，我哋要準備好隨時為隊友補位，進攻時多啲走動，收窄差距。」

貝碧托夫撐場同球迷交流

曼聯U16上場僅憑祖斯夫臨完場前入球，以1球擊敗超青聯選手隊，贏得未具太大說服力，加上上場中途多人抽筋，在僅獲兩天休息下，眾將體能或未完全恢復。值得一提，曼聯名宿「瀟灑哥」貝碧托夫亦會親臨旺角場，與觀眾見面交流，球迷萬勿錯過！

【比賽資料】

日期：2024年8月11日

地點：旺角大球場

入場時間：下午3時正

開幕儀式：晚上5時45分

開賽時間：晚上6時正

出現名宿：貝碧托夫