小紅魔3球擊敗港隊U16　兩戰全勝

旺角大球場周日（11日）舉行今年最後1場「賽馬會青少年足球精英匯」賽事，由港隊U16惡鬥英超勁旅曼聯U16梯隊。最終曼聯U16以3比0勝出，在今屆賽事兩戰全勝。

港隊U16派出張立衡把關，蔡朗希及冼蔚喬扼守後防，陳傑智負責派牌，高銘浩先列後備；至於3日2戰的「小紅魔」，「朗尼囝囝」卡爾擔正，聯同愛德華及諾亞爭取入球，上場對超級青年聯賽選手隊，一箭定江山的祖斯夫，在後備席待命。

「紅魔」名宿貝碧托夫賽前走到球場與球迷打招呼，兼大玩自拍，把氣氛推上高潮。港隊U16初段靠前場壓迫製造埋門，黃溢軒壓入禁區起腳，被沙卡利沒收。「小紅魔」到10分鐘先開紀錄，諾亞接應角破頂彈地波入網，曼聯U16領先1比0。戰至上半場中段，諾亞禁區內被港隊U16球員踢跌，不過愛德華操刀12碼被張立衡救出，港隊U16半場落後0比1。

「小紅魔」換邊後繼續搶攻，但尤奧及施華先後起腳，俱未能為球隊擴大比數。港隊U16下半場陸續換入多名球員，包括封天詠及許肇中等，不過「小紅魔」依舊佔據主動，70分鐘，積頓個人表演，由後場推到港隊禁區內勁射高出。戰至末段，祖斯夫及施華先後建功，為球隊埋齋，最終曼聯U16贏3比0，在今屆「賽馬會青少年足球精英匯」兩戰全勝。

今場多次作出撲救的港隊U16門將張立衡，賽後未感到沮喪，認為是役雖然未能取勝，但已為他帶來寶貴的經驗，為即將到來的U16賽事做好準備：「我覺得自己嘅發揮唔錯，但曼聯嘅快攻確實帶畀我哋唔少麻煩，臨尾可能因為體力下降所以失多兩球，不過我覺得雙方嘅實力差距並唔太大，呢場波會令我有更力動力繼續進步。」談及自己的不足之處，張立衡希望能夠在站位以及體能方面下功夫，以應對未來更高強度的賽事。