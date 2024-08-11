【港隊總結】巴黎奧運成績彪炳　累計獎金逾1700萬

港隊在巴黎奧運的劍擊及游泳共奪2金2銅，而跆拳、乒乓及羽毛球創理想成績亦獲嘉許。

2024年巴黎奧運賽況精彩激烈，相信一眾運動健兒在場上的英姿，令不少觀眾留下深刻印象，其中香港運動員今屆表現神勇，創下不少歷史佳績，獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒發累計超過港幣1700萬的獎金，慰勞港將們的付出。

香港運動只在今屆奧運屢創驚喜，江旻憓（Vivian）及張家朗先後在女子重劍及男子花劍決賽，上演絕地反擊勇奪金牌，後者更成為香港史上首名衞冕金牌的運動員，香港亦首次在單屆奧運收穫兩面金牌，其中在決賽一度落後1比7，最終順利反勝的Vivian，賽後一句「我唔想輸得咁肉酸，冇打出香港精神就輸，而且這個比賽舞台咁靚，令我想打得好好睇睇，咁先對得住自己。」她的說話更感動全港，不少市民皆為港將的拼勁而動容。

其他香港運動員亦有好表現，「香港女飛魚」何詩蓓在100、200自收穫銅牌，成為奧運史上第1位連續兩屆奧運，皆能在以上兩個短途項目取得獎牌的女泳手，意義重大。賽艇方面，趙顯臻在男子單人雙槳艇公開組，面對一眾世界級好手兩破「PB」（個人最佳成績），創造香港賽艇隊在奧運的最佳成績。

跆拳道亦有驚喜，將於今年9月渡過22歲生日的盧蔚豐，成為香港史上首位征戰五環賽場的跆拳道運動員，表現毫不怯場，預賽以直落兩局擊敗難民隊代表晉級，縱使港將其後16強不敵頭號種子、上屆金牌得主Ulugbek Rashitov，又在復活賽被中國梁育帥擊敗，但「蔚豐」在今屆奧運的表現，已令香港跆拳道的發展，邁向一大步。兩個小球組合亦打出香港精神，黃鎮廷及杜凱琹在乒乓混雙奮戰取得第4名，而鄧俊文及謝影雪於羽毛球混雙亦取得8強成績。

運動員在賽場上拼盡一切，理應得到回報，每位參賽運動員當至少殺入總成績前8，「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」便會頒發獎金，其中個人賽金牌得主更可獲發港幣600萬。因此經點算後，今屆香港運動員累計獲得超過港幣1700萬的獎金，包括江旻憓（Vivian）及張家朗兩名金牌選手合共得1200萬，可以說獎金的一分一毫，都是運動員用汗水換來的。

值得一提，由於香港奧運代表團今屆有2金在手，因此港隊在獎牌榜一直排名不俗，最終以第37名衝線。翻查資料，港隊以往在獎牌榜的最高排名，為1996年亞特蘭大奧運以及2020東京奧運，在該兩屆奧運皆有1面金牌進帳的港隊，俱在獎牌榜位居第49位，因此今屆港隊在獎牌榜的排名成功創新高。

港隊獎金一覽

江旻憓 劍擊女重金牌 600萬

張家朗 劍擊男花金牌 600萬

何詩蓓 游泳100自及200自銅牌 300萬

黃鎮廷/杜凱琹 乒乓混雙第4名 150萬

鄧俊文/謝影雪 羽毛球混雙8強 75萬

盧蔚豐 跆拳道第7名 37萬5千

總數17,625,000