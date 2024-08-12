中國隊創高峰奧運累計破300金　多項實現「零的突破」

周日（11日）巴黎奧運隨聖火熄滅圓滿落幕，經過世界各地健兒15日的競技激鬥，中國隊在金牌舉重選手李雯雯的衛冕成功之下，最終以40金27銀24銅共91枚獎牌的成績結束今屆奧運，排名獎牌榜第二，同時創造了海外參加奧運的最佳紀錄，中國奧運隊11屆40年來共獲得304枚夏季奧運金牌。

中國隊本屆奧運中創下眾多的歷史性突破，展現出亞洲體壇霸主的強勁氣勢，在第一個比賽日，中國隊憑着盛李豪及黃雨婷混合團體10米氣步槍項目的頂尖表現，奪得今屆巴黎奧運第一金。在游泳項目上，「世一飛魚」潘展樂以46秒40的世界紀錄摘得男子100米自由泳金牌，這是中國泳將在本屆奧運的首枚金牌。中國游泳隊最終收穫2金3銀7銅，位列項目獎牌榜第五。網球項目中，成為亞洲首位闖入奧運網球單打決賽的鄭欽文，一路闖關首奪女單金牌，創造了中國網球隊時隔20年再度獲得奧運獎牌的壯舉，彰顯了中國網球實力的提升。

中國隊在皇牌主項中亦從未令人失望，今屆中國跳水隊史上首次包辦奧運全部八金，累績金牌總數達到了55枚，成功超越美國隊成為史上第一。而中國隊乒乓項目中亦是最大贏家，順利包攬全部五枚金牌，達成男單五連冠、男團五連冠、女單十連冠和女團五連冠的驚人紀錄，同時女乒團體賽的衞冕，為中國達成累計的第300面奧運金牌。

花樣游泳項目更是讓中國隊等候43年後終於摘得金牌，團體和雙人項目中包攬金牌，充分展示了中國花游隊的技藝與實力。另一個引人矚目的焦點項目中，中國拳擊女將們大放異彩，不僅收穫3金2銀，更助力令中國隊位列於金牌榜第二，吳愉、李倩也完成了職業生涯大滿貫。

此外，劉煥華獲得舉重男子102公斤級冠軍，中國體操隊團體全能項目中，實現「零的突破」奪歷史性首金；林希妤在女子高爾夫項目摘銅，都書寫了中國體育的新篇章。

在周日（11日）巴黎奧運舉重女子81公斤以上級決賽中，中國選手李雯雯便以309公斤的總成績，以10公斤的領先優勢擊敗韓國選手朴惠正奪冠，成功衛冕奧運冠軍寶座，同時也是中國在本屆奧運的第40面金牌，創造了中國體育史上的又一驕人成就。

中國體育健兒在巴黎奧運收穫豐富，不僅創造了多項歷史性突破，更展現了強大的實力為國爭光，寫下這屆奧運輝煌篇章。