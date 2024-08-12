港隊寫下奧運里程碑　團長施文信：他們都是香港的光榮

隨着港隊兩位體壇新星單車的李思穎及跆拳道的盧蔚豐，帶着香港特區旗走入巴黎法蘭西體育場（Stade de France），代表中國香港代表團擔任閉幕禮持旗手之後，為港隊在今屆奧運圓滿結束。港隊今屆奧運收穫2金2銅共4面獎牌，在獎牌榜排第37位創歷史新高，也是史上首次於同一屆奧運中取得兩金佳績，兼首次連續兩屆奧運贏得獎牌，寫下里程碑。

巴黎奧運中國香港代表團團長施文信博士總結時表示：「運動員在比賽中表現拼勁，全力以赴，在世界舞台展現香港精神，觸動人心。不少運動員在其項目創出港隊最佳奧運成績，或在亞洲選手中排名前列，足見港隊的整體水平和實力在今屆奧運有所提升。」他續說：「奧運是運動員生涯的重要里程碑，能夠取得奧運資格，已證明他們達到世界級水平。贏得獎牌是錦上添花，但運動員的能力並不是一場奧運能定義，獎牌亦不是成敗的指標，運動員的堅持和付出都值得肯定，他們每一位都是香港的光榮。運動員背後的教練及支援團隊同樣功不可沒，他們是運動員的最強後盾，我衷心感謝他們每一位的貢獻。」

港隊於巴黎奧運開幕後首個比賽日，由江旻憓在劍擊女子重劍項目贏得今屆第1金，繼而張家朗在男子花劍項目成功衞冕，令全城哄動，「超級飛魚」何詩蓓力拼世界強手，先後在女子100米及200米自由泳取得銅牌，個人收到兩面獎牌，兼累計4面奧運獎牌，寫下港歷史；連同各項目的運動員努力拼搏爭取成績，港隊將可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒發累計超過港幣1700萬的獎金，以作表掦。

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施文信博士又感謝市民對運動員的支持，他說：「我在不少賽場看到香港人的蹤影，聽到他們為運動員吶喊助威，對於在異地比賽的運動員來說是莫大的鼓勵。即使不少人身處香港，時差亦無減市民對運動員的支持，運動員越洋都能感受到大家的熱情，深受感動。」

施文信博士表示，四年一度的奧運圓滿落幕，但社會對運動員的支持不應歇止。港協暨奧委會正積極籌辦不同活動，包括運動員分享會，持續凝聚社會對運動員的支持，同時期望以運動員的故事啟發更多人，為社會注入正能量。有關活動的詳情將適時公布。港協暨奧委會將繼續透過不同平台向公眾發放最新資訊，鼓勵市民支持香港運動員。

港隊歷屆奧運獎牌

1996 金牌 李麗珊(女子滑浪風帆)

2004 銀牌 李靜/高禮澤(乒乓球,男雙)

2012 銅牌 李慧詩 (場地單車,女子競輪)

2020 金牌 張家朗 (劍擊,男子花劍)

銀牌 何詩蓓 (游泳,女子200自)

銀牌 何詩蓓 (游泳,女子100自)

銅牌 杜凱琹/李皓晴/蘇慧音(乒乓球,女團)

銅牌 劉慕裳 (空手道,女子個人形)

銅牌 李慧詩 (場地單車,女子爭先賽)

2024 金牌 江旻憓 (劍擊,女子重劍)

金牌 張家朗 (劍擊,男子花劍)

銅牌 何詩蓓 (游泳,女子200自)

銅牌 何詩蓓 (游泳,女子100自)