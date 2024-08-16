亞冠盃2　理文東方分途撼日泰勁旅

亞洲足協（AFC）周五（16日）下午於網上舉行「亞冠盃2」抽籤儀式，最終兩支香港代表理文及東方，分別被抽入G組及E組，「黃黑軍團」同組對手有曼谷聯、南定及淡濱尼流浪；至於東方就要與廣島三箭、FC悉尼和卡雅爭出線。

「亞冠盃2」將繼續分成「東亞區」及「西亞區」，兩區分組賽同樣在9月17至12月5日期間，以主客制形式上演，每組頭兩名出線16強。去季歷史性首奪港超聯賽冠軍的理文，被列入第3檔次，被抽入G組，將與曼谷聯、越南勁旅南定以及來自新加坡的淡濱尼流浪，爭奪出線名額；應屆「足總盃」盟主，第4檔次的東方就將於E組，硬撼廣島三箭、FC悉尼及卡雅，硬仗連場。

至於東亞區其他小組形勢，浙江隊將於F組跟泰港、獅城水手及萬隆正面交鋒，身處H組的南韓勁旅全北汽車，則會遇上馬來西亞球會雪蘭莪足球隊、蒙通聯（泰國）及菲律賓的宿霧。

理文主教練曾昭達認為，球隊籤運不俗，會盡全力爭取出線：「今次抽籤可以避開哂日本、南韓同澳洲球隊，算係支好籤，不過其他球會參加得呢個比賽，證明佢哋實力都有咁上下，所以我哋會好好部署，爭取出線淘汰賽。」此外，「達Sir」續指開季後會視乎球隊狀態，再考慮會否羅致新球員。

「亞冠盃2」東亞區分組一覽：

E組：廣島三箭（日本）、FC悉尼（澳洲）、卡雅（菲律賓）及東方（香港）

F組：浙江隊（中國）、泰港（泰國）、獅城水手（新加坡）及萬隆（印尼）

G組：曼谷聯（泰國）、南定（越南）、理文（香港）及淡濱尼流浪（新加坡）

H組：全北汽車（南韓）、雪蘭莪足球隊（馬來西亞）、蒙通聯（泰國）及宿霧（菲律賓）