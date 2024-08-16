香港殘奧代表團見傳媒　陳浩源：希望有人接班

2024年巴黎殘奧將於本月尾揭幕，香港代表團周五（16日）於體院見記者，分享備戰情況，其中將會最後1次參加殘奧的輪椅羽毛球選手陳浩源（Daniel），寄語有意參加這個項目的運動員加倍努力，將來接替自己為香港出力。

今屆港隊派出23名運動員出戰殘奧，包括陳浩源、朱文佳、梁育榮、陳睿琳及吳卓恩，出戰羽毛球、硬地滾球及游泳等項目，其中年僅14歲，去年在柏林世界賽，以破世界紀錄成績奪200米蛙泳金牌的吳卓恩，今屆會出戰女子100背、100蛙及200米個人混合泳，成為史上最年輕的香港殘奧運動員。

3年前於東京殘奧，奪得輪椅羽毛球男單銅牌的陳浩源，將於巴黎上演殘奧最終章，他強調自己鬥心不減，仍然以獎牌為目標：「與上屆相比，我近年的傷病明顯增多，要花更多時間調理身體，不過自己的爭勝心跟以往一樣旺盛，希望今屆成績較3年前有進步。」

談到對香港輪椅羽毛球發展的期望，Daniel鼓勵隊內其他運動員加倍努力，在自己手上接棒：「目前香港僅得我1名輪椅羽毛球運動員，雖然部分人有意投身這個項目，但仍需多加努力，才有足夠實力代表港隊，希望大家多多加油，以免我退役後，輪椅羽毛球會在香港失傳。」

硬地滾球「六朝元老」梁育榮，本屆除了出戰男子個人賽，亦會夥拍新拍檔張沅參加混合雙人賽，他笑言自己佢未有退意，盼假以時日成為「十朝元老」：「始終硬地滾球對體力的要求不大，即使逐漸年長仍可繼續參賽，所以我會繼續征戰，希望可以至少參加多4屆殘奧！」

至於去年在杭州亞殘運奪得2金3銀的泳將陳睿琳，就以何詩蓓在東奧奪得銀牌後的說話，勉勵自己作戰到底：「她（何詩蓓）曾說過『我們要好好利用天父給予自己的才能，但不需跟別人比較，做好自己便可。』這句說話令我很振奮，把壓力轉化為動力。」