丹恩奴域：C朗助艾納斯開鑼日贏波

今季沙特職業聯賽對艾納斯來說十分重要，事關他們上季再次取得亞軍後，今季將會非常專注，誓要奪得聯賽冠軍錦標。可是，他們於上周的沙特超級盃卻以1比4大敗於希拉爾的腳下，展示出他們依然只是第2最佳球隊。

基斯坦奴朗拿度上季沙職一共攻入35球，成為聯賽的神射手，但39歲的他已無復當年勇，近年的靈活度經已不及以往，所以重點將會落在一眾創造型球員及閘位球員，能否為他提供到入球機會。然而，他對希拉爾時取得入球，我仍然相信他仍有能力成為今季聯賽神射手。

泰利斯卡是他們上季其中一位表現最佳的球員。儘管他因傷缺陣了多場聯賽，但仍攻入16球。事實上，他於前場任何位置十分危險，無論是死球處理、高空球抑或遠距離射門，都能夠產生威脅。

值得一提的是，我認為沙迪奧文尼需要交出更好表現才可。他效力利物浦時表現出色，但自離隊轉戰沙職後，還未重拾昔日的風采，所以我將希望他的表現有所改善。

上季他們只一共輸了4場聯賽，但其中1場敗仗，正正是於主場不敵艾拉德，所以我視艾拉德為一支相當危險的球隊。

艾貝高奧是艾拉德前線最具入球威脅的球員，如果艾納斯於前場失去控球權的話，穆罕默德科些亞或許能夠於對方防線上找到空位作出突破。他們的戰術部署將會是先保持緊密及有良好的組織，以減低艾納斯一眾主力球員的威脅，然後以反擊攻勢爭取入球。

不過，艾納斯上季一共攻入了100球，故我相信他們在新一季沙職將可以旗開得勝。