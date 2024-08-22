打造卡超新王朝　艾杜哈尼實力大解放

卡超有好戲碼，Big 4之一的艾杜哈尼主場出擊，迎戰烏姆沙拉爾。艾杜哈尼在聯賽首輪賽事作客6比1大炒卡塔爾SC，至於烏姆沙拉爾首輪對艾雷恩輸1比3，兩場賽事共通點是多波入，加上艾杜哈尼近7場聯賽主場6次開4球或以上，入球大[3.5球]咪錯過。(周四晚11時30分開賽)

卡超歷年成績最好是艾薩德，共17次奪冠，艾杜哈尼、艾雷恩及艾加拉法成績相近，4隊合稱為「卡超Big 4」，不過要數近年表現，艾杜哈尼是唯一威脅到艾薩德王者地位的球隊，因為近5屆卡超聯賽冠軍，艾薩德佔3次，艾杜哈尼亦佔2次，觀乎艾杜哈尼首輪表現，似乎他們又再一次向艾薩德發起挑戰。

艾杜哈尼首輪6比1大炒卡塔爾SC，前鋒奧隆加連中三元，這位30歲肯尼亞入球機器踢過柏雷素爾，2021年以28球成為日職神射手，在艾杜哈尼4季已上陣110場攻入111球，今場又是他的表演時間。

烏姆沙拉爾是卡超中游球隊，加上今場作客，搶分難度頗高，他們首輪作客另一勁旅艾雷恩雖然慘敗，但仍能取得「士哥」，預計今場雙方將會大駁火，入球不會少，大盤要得過。

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