杜普蘭蒂斯鑽石聯賽奪冠　展奧運王者氣勢

巴黎奧運撐竿跳金牌得主兼3屆世界冠軍，瑞典「世界鳥人」杜普蘭蒂斯周三（21日）在洛桑舉行的鑽石田徑聯賽撐竿跳項目上跳出大會最佳記錄，以6米15成績力壓美國選手肯德克斯（Sam Kendricks），大熱贏得金牌，亦是全場唯一一位選手成功跳出高於6米的成績。

杜普蘭蒂斯開局曾兩次在6米15處試跳失敗，在第三次試跳時就挑戰成功，刷新自己兩年前的鑽石田徑聯賽上留下的6米10大會記錄。巴黎奧運銀牌得主美國選手肯德克斯（Sam Kendricks）以5米92的成績位居第二。挪威選手古托姆森（Sondre Guttormsen）、澳洲選手馬沙爾（Kurtis Marschall）和菲律賓選手奧比納（EJ Obiena），則同時以5米82成績並列第三。

杜普蘭蒂斯在巴黎奧運以6米25佳績第九次創下世界紀錄，更成功衞冕奧運金牌，這次距離他在巴黎創下的最佳成績僅差0.1米。周三（21日）的鑽石田徑聯賽作為杜普蘭蒂斯奧運後首個大賽，他表示相當高興能重返賽道，目前仍在努力回復狀態：「這是我奧運之後的第一場比賽，精神上非常疲倦，甚至今天早上都筋疲力盡。但我很高興，能夠再走上賽道實在非常享受。」