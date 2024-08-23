丹恩奴域：艾加拉法可破「雷」開齋

在新一季季卡超，艾加拉法及艾雷恩開季都出現出閘脫腳的情況。如果他們還想挑戰聯賽錦標的話，今仗就絕對不容有失。

艾加拉法雖然成功取得今屆亞冠精英盃參賽資格，但於本土聯賽卻表現差勁，開季兩場聯賽只得1分。

不過，他們於最近1場聯賽面對多哈艾阿里的敗仗中，全場控制了戰局，射門次數更加錄得17次，遠高於對方的5次，只是錯失了一些入球良機，才招致輸波收場。另外，他們的前線簽入了西班牙星級戰將祖斯盧辛馬田，以及羅馬尼亞國腳翼鋒科連尼高文，當他們二人上場的時候，球隊應該有能力取得入球。

至於防守中場阿森馬迪保及中堅張賢秀增強了他們的防守力，而他們到目前為止亦只失了1球。如果他們可以好好把機會轉化為入球，我認為他們將可以取得很多分數。

其對手艾雷恩於開季首場聯賽憑着比賽末段連入兩球而取得勝利後，上仗作客艾杜哈尼卻以0:4大敗，防守表現相當不濟。

我預期，今仗他們將可會交出反彈的表現。對其前鋒羅渣古迪斯來說，作客艾加拉法一戰將是舉足輕重，事關他是上季球隊首席手手，奈何於今季卻仍未開齋，而且更於揭幕戰12碼宴客，故極需要一次亮麗演出來重拾信心。

防守中場祖利安迪沙特及中堅大衛加西亞將要擔當組織球隊的重要角色，而前線的洛迪高摩連奴及加比爾佩雷拉的兩翼側擊，則有力為對手防線構成問題，同時可為羅渣古迪斯製造入球機會。

今場賽事將非常關鍵，艾加拉法的防守表現不錯，我認為其前線亦有力作出同樣的發揮，只是時間上的問題而已，所以我預計主隊艾加拉法今仗將可獲勝，取得今季首勝。