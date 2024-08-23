NBL季後賽開打　香港金牛主場迎首勝

2024全國男⼦籃球聯賽（NBL）季後賽周四（22日）晚展開，香港⾦⽜於修頓主場迎敵，最終以107：74 ⼤勝江⻄贛馳，在首圈三場兩勝的賽制下先拔頭籌，打開勝利之⾨，下場將於周⽇（25 ⽇）作客出賽。

香港⾦⽜常規賽以22勝4負錄總積分48分排名聯賽榜第二位，季後賽首圈對⼿江⻄贛馳則以10勝16負錄36分排第七位。兩軍今季曾4度交手，香港⾦⽜獲得全勝。

香港⾦⽜今場由鍾斯（Dominique Jones）、卡爾頓（Josh Carlton）、刁展望、孫晨然和朱松瑋正選上陣。主隊開場即入局，先聲奪⼈打出⼀段6：0攻勢，首節全程領先贏34：21，其中核心球員鍾斯更交出11分8助攻3籃板3偷波的MVP級別表現。

江⻄贛馳次節嘗試反撲，早段打出9：3攻勢，⼀度將比分縮窄成單位數。不過香港⾦⽜迅速調整，並加強防守硬度，多次在後場逼使對⼿失誤送出球權，再打快攻輕鬆得分，進一步拉開比分至61：41，以20分優勢返入更衣室。

轉邊後，香港⾦⽜繼續掌握比賽形勢，單節搶⾛17個籃板，很大程度減少江⻄贛馳二次進攻機會。完第三節，香港⾦⽜再度擴⼤領先優勢，以91：53奠定勝局。

進入最後一節，香港球迷期待的楊睿騏（Ricky）獲季後賽上陣表現機會，這名本土球員攻防兼備發揮毫不遜色，更送出妙傳予中鋒劉傳興上演大力入樽，炒熱現場氣氛至最高點，最終香港⾦⽜由頭贏到尾，以107：74⼤勝江⻄贛馳，贏得球隊史首場季後賽勝利。

香港金牛今場點點開花，12位上陣球員悉數有得分，並有6人得分上雙，包括朱松瑋全隊最高的17分，鍾斯貢獻15分8籃板10助攻，卡爾頓和馬奇（Ronald March）亦分別交出13分和11分，楊睿騏第4節打足10分鐘，取得2分3籃板2助攻。

香港金牛主教練解立彬很高興取得季後賽首場勝利，他表示：「球隊自清遠集訓開始，到完成26場常規賽賽事，期間每個人都在挑戰自己的極限。這場賽事我們比分上贏得比較多，但是在過程中球員都在專注比賽，特別是防守方面，限制了對方的重點球員。面對江西隊，過去四場賽事，我們雖然都取勝，但沒有像今場賽事這般順利，這證明了只要大家認真專注，便會有更好的表現，希望之後的賽事一場一場打，每場都會有全神貫注的態度。」

NBL季後賽首圈賽制為三場兩勝，香港金牛將於周日（25日）作客，爭取2連勝晉級。如果打成平手，決勝的第3場就會回歸修頓，在下周二（27日）舉行。