港超聯　東方開操！盧比度預料費利浦薩加盟

港超聯球會東方周一（26日）在將軍澳足球訓練中心，舉行公開操練，球隊主教練盧比度（Chino）預料正在跟操的前晉峰翼鋒費利浦薩將會加盟，東方體育會體育總監黃嘉華則表示正爭取擴建包含兩個11人足球場的訓練基地。

東方去季勇奪「足總盃」冠軍，獲得「亞冠盃2」資格。今季球隊暫時簽入林衍廷和曾在2021年至2023間，效力球會的巴杜姆、向瑞典球會IK Oddevold，借入舊將亞歷斯祖，以及從青年軍提拔劉慶友及黃安游。值得一提，費利浦薩亦現身跟操，並參與拍攝大合照，成為全場焦點。

東方體育會體育總監黃嘉華在操練後，接受傳媒訪問，表示今季班費達8位數，並宣布隊中所有本地球員，皆獲得加薪，以表揚眾將去季的努力：「呢個『亞冠盃2』資格，係大家上季搏番嚟嘅，所以想優先將資源，放落現有班球員身上，希望班仔踢完亞洲賽之後，有更大進步，球隊都想話畀外界知，我哋所有球員生活都有保障，可以專心踢波。」

談到球隊於今屆「亞冠盃2」分組賽被抽入E組，將要硬撼廣島三箭、FC悉尼及卡雅，「黃生」承認困難重重，但強調全隊會拼盡爭取好成績：「我哋今季繼續爭取聯賽前4同盃賽冠軍，亞洲賽都會搏到盡，希望喺各界支持下『將不可能變成可能』」談到興建白石訓練基地的進度，「黃生」稱發展局近期向球隊查詢資金來源，希望當局收到答覆後，能夠於10月公布消息，他又透露正爭取擴建包含兩個11人足球場的訓練基地。

連續兩屆當選「最佳教練」的Chino，受訪時就預計，費利浦薩將會來投，相信對方能為球隊提供幫助：「我哋呢季有4個新球員，包括亞歷斯祖、『Fat Gor』（林衍廷）、巴杜姆同費利浦薩，不過費利浦薩膝部有傷，已經休息咗差唔多半季，要抖多一兩個月先出番嚟，不過我哋有信心，佢好番之後一定幫到手！」