日聯盃8強　橫濱水手回勇大盤追多鋪

橫濱水手(右)自易帥後採取以攻代守打法。(Getty Images)

日聯盃8強首回合焦點戰，由橫濱水手主場火併北海道札幌岡薩多。兩軍實力懸殊，水手自易帥後採取以攻代守打法，極速反彈，北海道札幌岡薩多嘅紙紮防守好難頂得住，主Ｗ太熱冇肉食，轉玩3.5球嘅入球大。（無綫myTV SUPER周三晚6時直播）

水手早前邀請基維爾執教，呢位曾效力列斯聯、利物浦嘅前澳洲國腳，明顯唔係教波材料，雖然帶領水手殺入亞冠決賽，卻慘遭艾阿恩大炒，輸得非常肉酸，加上喺聯賽跌落中游，高層忍無可忍將佢落鑊，改由助教約翰赫捷臣接手。

約翰赫捷臣崇尚進攻，佢上任後球隊立即從谷底反彈，近7場正式賽事錄6勝1負，信心返晒嚟。呢7場狂轟20粒，其中近5場4次開4球或以上，由於聯賽爭冠機會渺茫，必定轉攻兩項本土盃賽，加上佢哋今屆直入日聯盃8強，必趁地利於首回合搶先機。

另邊廂，北海道札幌岡薩多喺聯賽排尾二，踢咗29場失55粒，防守欠穩，就算能躋身日聯盃8強，但所淘汰嘅只係富山勝利、長野帕塞羅及沼津青藍等低組別球隊。何況北海道札幌岡薩多近4次面對水手輸晒，未踢已經腳仔軟，點頂得住水手嘅狂轟猛炸，今場實多波入。

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