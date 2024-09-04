俄國跑手服禁藥　遭禠奪倫奧銀牌兼停賽10年

國際體育仲裁法庭周三（4日）宣布，由於俄羅斯田徑名將托瑪索娃（Tatyana Tomashova），在2012年其中兩次場外藥檢中，被發現使用合成代謝類固醇，故被禠奪2012年倫敦奧運女子1500米跑銀牌，兼停賽10年。

現年49歲的托瑪索娃，曾於2003及2005年世錦賽，兩度奪得1500米跑金牌，2004年雅典奧運亦成功在這個項目勇奪銀牌，表現出眾。這位俄羅斯田徑名將原本在2012年倫敦奧運得第4，但由於當時賽事的冠亞軍選手，皆因禁藥問題被DQ，令托瑪索娃補上得到銀牌，豈料托瑪索娃於2021年，被覆檢她在2012年6月21日及7月17日的場外藥檢時，被發現使用合成代謝類固醇，結果國際體育仲裁法庭是日宣布，禠奪托瑪索娃的2012年倫敦奧運女子1500米跑銀牌，並處以停賽10年的重罰。

值得一提，連同托瑪索娃在內，2012年倫敦奧運女子1500米跑決賽的頭9名運動員中，竟有5名選手事後因禁藥等原因被取消成績，令當時排第11名的英國代表韋特雯（Laura Weightman），竟在12年後獲遞補至第6名，她亦在社交平台針對事件發表看法：「我為自己在整個運動員生涯，都成功以尊重公平競賽的態度作賽，感到驕傲。」