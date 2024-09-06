C朗史上第1有爭議？寸爆比利、羅馬里奧

葡萄牙球王C朗拿度實現足球生涯900球，喺足球歷史上排第幾？英國《太陽報》等媒體周五(6日)以「史上第1人」形容C朗嘅成就，不過亦有唔少記載指出，巴西球王比利同埋傳奇前鋒羅馬里奧都攻入超過1,000球，令呢個「史上第1」出現爭議。

足球世界喺近三、四十年先開始數據化，唔少年代久遠嘅紀錄都遺失或者唔夠嚴謹，令入波數字變成「各說各話」。球王比利曾公開聲稱自己入過1,283球，但有指當中約550球係嚟自表演賽同非正式賽事。國際足協從未有官方嘅「史上最多入球」排名，但喺2020年就曾經出過文章，承認40年代捷克/奧地利名將比簡嘅805球，係足球史上最多入球者。

根據著名紀計機構IFFHS數字，比利入波係762球排第3位、羅馬里奧755球排第4位，次席係入838球嘅美斯。早前表示要以1,000球為目標嘅C朗，賽前亦曾暗寸比利、羅馬里奧等傳奇入波「無憑無據」：「如果冇大傷患，我想挑戰1,000球，我嘅入波有一點同其他人唔同，就係每個入波都有影片紀錄，可以證明自己。」