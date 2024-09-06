甘寶落實重回「福地」衞冕　香港高球賽總獎金逾1500萬

新西蘭名將甘寶（Ben Campbell）於2023年「香港高爾夫球公開賽」克服傷患，以一桿之微戲劇性奪冠，他確定強勢回歸第63屆「領展香港高爾夫球公開賽」，於11月21日至24日在「福地」香港哥爾夫球會粉嶺球場力爭衛冕。

33歲的甘寶接受越洋訪問時表示香港哥爾夫球會粉嶺球場非常適合他的風格，比賽時的每一次擊球的感覺都十分滿意。他十分喜歡粉嶺球場並期待再次來港競技。甘寶回想起上屆香港高爾夫球公開賽時表示：「我能夠在粉嶺球場取得職業生涯的第一個亞巡賽冠軍，感到無比興奮。當你在一個有著悠久歷史的球場和賽事中發揮出色並獲得勝利時，這真是一個很好的經驗。」去年，甘寶在賽事的最後兩個洞都抓到小鳥，以一桿的優勢擊敗了澳洲球手史密夫（Cameron Smith），當他被宣布取得首個亞巡賽賽事冠軍時，掌聲響徹整個18洞果嶺。

甘寶的職業生涯曾因一系列背部傷患而受到影響，這讓他一度懷疑其高爾夫球生涯的未來。但在去年那場激動人心的勝利後，他於賽後新聞發布會上分享了手術以及家人和朋友的信任如何讓他繼續征途的經歷。當時他說：「我很高興能夠克服傷患，也很高興身邊有很多人陪伴我度過了艱難時期。香港（的比賽）讓我充滿信心，也讓我堅信自己所做的事情是正確的。」

在過去12個月，是甘寶職業生涯中最好成績的一年。繼香港高爾夫球公開賽的勝利後，他於今年7月在亞巡賽的摩洛哥國際系列賽打至附加賽並取得冠軍；在本賽季已有兩次打進前十名的成績，目前在亞巡賽的獎金榜上排名第三。

「領展香港高爾夫球公開賽」將再次成為亞巡賽國際系列賽的十個賽站之一，為賽事增添吸引力，除了球手獲得更多參賽機會外，賽事獎金也有所提高，也是球手踏上更大的高爾夫舞台的途徑之一。國際系列賽排名中得分最高的球手將獲得下一季LIV高爾夫的參賽資格。整個賽季的國際系列賽分別在亞洲、歐洲和中東設有分站，2024年為亞巡賽提供了 2,350萬美元的獎金。今屆「領展香港高爾夫球公開賽」的總獎金為200萬美元(約1560萬港元)。

目前，甘寶在國際系列賽積分榜上排名第二，他再次確定「領展香港高爾夫球公開賽」的目標。他說：「國際系列賽的所有分站都辦得非常有聲有色，球手們都能夠在一些世界一流的球場上作賽。」「對於亞巡賽的球手來說，國際系列賽為他們提供了通往 LIV 的途徑，只要努力爭取就有望成功。國際系列賽的所有分站也辦得越來越好，這是所有參與其中的人的功勞。賽事為參賽球手創造了一條很好的發展途徑。」