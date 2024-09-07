香港隊　三角賽撼主隊斐濟　不敗即捧盃！

正出戰三角賽的香港男子足球代表隊，周日（8日）將會轉到邱吉爾公園撼主隊斐濟。兩隊早前同樣贏波而回，但港隊憑着較佳得失球暫列榜首，今場只要保持不敗即可捧盃，眾將勢必踢得份外落力，務求將冠軍帶回香港！（港台電視32周日上午11時直播）

港隊於三角賽首戰，憑祖連奴先開記錄，加上安永佳、黃威的十二碼，以3球淨勝所羅門群島，取得近8場國際賽首勝。暫代主教練盧斯爾稱受球場質素影響，比賽並不易踢，認為球員表現落力，又對保持零失球感滿意。對於上場決定由安永佳擔任隊長，盧斯爾則解釋道：「安永佳屬於陣中領袖之一，隊長本身有5個人選，但上場其餘4人都唔係正選。」

即將迎來4日內的第2戰，盧斯爾透露因體力、戰術關係，正選會有少量變動，惟所有球員皆可以候命，包括早前受輕傷的陳俊樂亦已重投操練。他相信港隊今場可以發揮得更好，目標再下一成：「斐濟第一場同樣贏波，實力比所羅門群島更強，絕對唔容易應付。不過依個場嘅草地質素更好，有利我哋喺前場配合、組織，進攻絕對會更得心應手。」

效力中甲大連英博的後衞周緣德（Oli），於港隊出發前才趕及歸隊，之後便馬上乘搭長途機飛往斐濟。他在上場踢足後坦言感到疲倦，但認為個人及球隊發揮尚算理想，盼今場能夠再接再厲：「第一次對住南太平洋國家，真係相當體力化，同埋球員速度好快。斐濟擁有主場之利，踢法一定會再進取啲，今場預咗難踢。」提到有份隨隊的韋斯活，Oli指已向這名新帥作簡單自我介紹，惟暫時未有太深入交流，希望港隊在他帶領下，成績能夠穩步上揚。

目前排第153名的斐濟，世界排名比港隊高出6位，球隊上場憑華萊利化路（Tevita Warainivalu）射入十二碼，1球險勝所羅門群島。值得一提，斐濟37歲前鋒基舒拿，今場有望歸隊，這名「斐濟球王」曾在2014至2019年效力澳職球隊威靈頓鳳凰，屬於國家入球紀錄保持者，港隊務必多加提防。

港隊預計陣容圖 4-3-3

門將：1.葉鴻輝

後衞：21.茹子楠 2.余煒廉 3.周緣德 23.孫銘謙

中場：10.黃威 6.胡晉銘 8.陳俊樂

前鋒：11.祖連奴 9.安永佳 7.馬希偉