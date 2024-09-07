卡斯利首度領軍唔齊腳　英格蘭半和愛得過

歐國聯好波連場，最受注目必定係B2組英倫對決，愛爾蘭主場迎戰英格蘭。「三獅兵團」實力贏晒，不過球隊剛換帥，今場係看守領隊卡斯利嘅「地標戰」，加上多位主力缺陣，踢法未必太進取；英格蘭近6場5次開半場和，遇上擅長防守嘅愛爾蘭，半場和可以追多鋪。（周日凌晨零時開賽）

英格蘭連續兩屆歐國盃殺入決賽，可惜都係屈居亞軍，今屆決賽不敵西班牙後，主帥修夫基宣布辭職，現時由看守領隊卡斯利率領「三獅兵團」。不過，卡斯利嘅江湖地位同修夫基就差得遠，由佢領軍開始，先有中場祖迪比寧咸因傷落選，其後輪到高爾彭馬、菲爾科頓同奧尼屈堅斯齊齊宣布退隊，英足總並無公布3人傷患情況，似乎主帥同球員之間都需要一段適應觀察期。

照咁睇卡斯利手上可用之兵，相信係佢執教U21時期嘅嫡系球員為主，計有馬度基、安祖高美斯、基比斯韋特同利夫拿文度。至於其他修夫基時期班底如哈利卡尼、哈利馬古尼、史東斯等舊將，就要同新兵及新主帥磨合，尤其是修夫基踢法鍾意守住先，相信英軍今場都會繼續用呢套踢法。

愛爾蘭未能出線歐國盃，對上一場比賽已經係6月初，當時喺熱身賽淨吞葡萄牙3蛋；今場對住英格蘭，當然唔想輸得太肉酸，預料會做好防守，前鋒線靠19歲小將艾雲費格遜搵食，上半場一眾球員好氣好力，半場守和相信唔算困難。

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