【有片】朗尼轟入超級罰球　曼聯後輩學嘢啦

去片睇朗尼射入靚罰球

曼聯「傳奇隊」趁國際賽舉行期間，約戰些路迪「傳奇隊」踢慈善賽，「老紅魔」星光熠熠，朗尼、貝碧托夫、卡域克、費查、路爾斯華倫西亞等名宿粉墨登場。身為球隊史上最多入波球員嘅朗尼，即使已變成大肥佬，但技術仍在，射入1粒精彩罰球，曼聯現役球星們真係要學嘢。

曼聯「傳奇隊」名宿們已經一把年紀，但風采依然，曾經擔任助教及看守領隊嘅卡域克，更加罕有表演個人突破，連過數關之後起腳，可惜唔中目標。踢到上半場尾段，曼聯「傳奇隊」喺禁區外偏左位置，離門約25碼，獲得罰球，朗尼主射直飛死角入網，對手門將毫無反應。

現年38歲嘅朗尼身體發福，目測超過200磅，但都可以射出靚絕罰球，令網民大感驚喜，有人話：「朗尼係點做到？從來未見過般奴費南迪斯可以射入呢種罰球。」、「自從C朗2022年射入諾域治之後，再冇曼聯球員識射罰球，令人羞愧。」、「朗尼係自由身，曼聯快啲簽佢。」朗尼現時執教英冠球隊普利茅夫，曼聯將來或者可以邀請佢加入教練團，指導球員射術。

至於今場慈善賽法定時間打和1比1，些路迪「傳奇隊」憑互射12碼勝出，雖然曼聯又輸1場，但最重要係籌到近100萬鎊(約1,024萬港元)善款。