奧迪加特恐怖受傷喊住走　阿仙奴惡夢成真

阿仙奴惡夢成真！近期受到傷兵問題困擾嘅「兵工廠」，周二(10日)凌晨歐國聯再折大將，隊長馬田奧迪加特喺代表挪威對奧地利期間，左腳足踝恐怖拗成90度，喊住咁離開球場。挪威領隊賽後證實奧迪加特傷勢「好差」，阿仙奴今個星期開始地獄賽程，立即面臨嚴峻中場荒。

挪威喺B3組主場對奧地利，半場踢成1比1平手，67分鐘奧迪加特同對手爭波被飛鏟，落地嗰陣左腳足踝拗成90度，佢即刻痛苦掩面流淚，最後要由兩名軍醫扶住離場。挪威喺80分鐘再由艾寧夏蘭特攻入致勝球，以2比1贏波而回。

挪威領隊蘇巴根賽後表示：「喺更衣室睇佢情況好差，我諗阿迪達(阿仙奴領隊)今晚唔會打畀我講好說話。」挪威軍醫辛特隨後受訪再透露：「奧迪加特足踝有啲扭傷，或者會幫佢做超聲波檢查，如果唔確定嘅話聽日再做磁力共振。」

阿仙奴周日(15日)會喺北倫敦打吡作客熱刺，下周中就到歐聯第1擊作客阿特蘭大，2日之後仲要喺英超作客爭標對手曼城，奧迪加特可唔可以參加呢幾場大戰成一大疑問。阿仙奴早前有西班牙中場米基爾馬連奴操練受傷抖2個月，迪格蘭賴斯下仗又要停賽，3名正選中場好可能會同時缺陣。