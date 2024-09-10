巴黎殘奧港隊榮歸　陳浩源退役：成立學院助殘障人士尋回信心

巴黎殘奧閉幕，港隊以3金4銀1銅的8面獎牌、總排名第32位作結，今晨（10日）最後一批運動員返港。今屆奪銀並決定退役的輪椅羽毛球名將陳浩源，回家後將主力陪伴家人和朋友，亦說「呢一刻最想食米線」，並矢志成立學院幫助殘障人士，在教育和社會共融上出一分力。而歷屆最年輕的獎牌得主吳卓恩到埗香港機場後，緊拉師姐陳睿琳的手不放「賣萌」，表示不捨一班隊友和殘奧比賽的時光。

繼早前田徑和硬地滾球代表隊陸續回港，最後一批殘奧大軍亦於周二（10日）抵返，當中包括銀牌得主的陳浩源和陳睿琳、以及銅牌得主的吳卓恩等，一眾羽毛球、游泳、輪椅劍擊、乒乓球、射箭和馬術項目的殘奧運動員。

輪椅羽毛球運動員陳浩源兼任開幕禮和閉幕禮持旗手，對此他表示開心及榮幸以這身份結束其職業生涯，留下最好回憶，決定退役的他剖白道：「代表香港出賽接近16年時間，今屆奪得銀牌，算是做到自己的承諾。我之後不會再於國際賽出現，會開始慢慢被淡忘，但我都希望大家會記住我，記得曾有一個『陳浩源』這樣的運動員為香港爭光。」這名39歲港將決定未來圍繞教育和社會共融發展事業，計劃成立學院，幫助肢體殘障人士或有特殊教育需要的學生，將他們的故事帶到公眾的視線，讓他們有信心走出社會。

陳浩源回顧多年來身為輪椅羽毛球選手的經歷直言：「羽毛球在上一屆之前都不曾是殘奧的項目，初時資源不多，雖然近年慢慢變好，但全靠親朋慼友和市民的一路支持才能令我撐到現在，讓我變成一個獎牌運動員。不過，有些運動員拿到獎牌當然值得掌聲，而未能奪牌的運動員都希望大家能繼續加以關注，無論是兩年後名古屋亞殘運或是四年後洛杉磯殘奧，希望大家能夠支持我們每一位殘疾人運動員！」

完成最後一次國際賽後，陳浩源表示經常外出作賽導致與家人和朋友「絕緣」，之後會想好好放一段長假期，彌補這段時間的陪伴；在巴黎近兩個星期的他亦笑言：「好掛住香港的食物，想先去食碗米線！」

另一閉幕禮持旗手、同為銀牌得主的泳將陳睿琳表示：「非常榮幸擔任持旗手，現場氣氛很好，是很好的結束。能夠獲得第一面獎牌很開心和感動，多謝市民無論何時都收看直播支持港隊。獎牌不單屬於我一個人，而是所有在我身邊幫助過我的人，希望與大家分享這份難得的喜悅。」

年僅14歲的殘奧女泳手吳卓恩，今屆首戰便奪得銅牌，一舉成為香港歷屆最年輕的獎牌得主，談及奪牌心得時她亦展現成熟一面：「很開心能在這個年紀打破蘇樺偉的紀錄，感覺很榮幸。最想多謝家人和教練，尤其是家人一直以來的付出，陪伴我踏上奧運舞台。」

吳卓恩出發前曾向何詩蓓「取經」，了解巴黎的好玩和特別之處，做定功課讓自己能見識多些，對於何詩蓓在近日的見面會提及自己，亦令她喜出望外。她被師姐陳睿琳形容為「開心果」及「愛笑和會逗大家開心的孩子」，事實上，是日抵港後即將分散各自回家時，吳卓恩拖著陳睿琳的手不放，更「撒嬌賣萌」道：「再過多兩天就要上學，捨不得她和殘奧的時光！」