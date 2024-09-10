梅萊自爆退役生活跟想像中「相反」 想轉戰高球

英國網壇傳奇梅萊上月出戰巴黎奧運會正式掛拍，結束19年的輝煌職業生涯，最近他接受訪問時談到退役生活與想像中的「完全相反」，他坦言:原來我不是太掛念網球!

37歲的梅萊即使經歷傷患折磨，2019年接受了髋部手術，其後一度想繼續堅持，但今年經細心考慮後，終於為英國出戰奧運後為生涯劃上句號。「自從我停了下來之後，我覺得非常自由，並且有很多時間去做自己想做的事。」梅萊接受訪問時大談退役生活:「我可能幫孩子安排時間，又有時間打高爾夫球，或跟團隊去做健身。」

梅萊坦言退役生活跟自己預期的完全相反：「這實在太好，不是我所預期，我以為退役後會很艱難，我會掛念着網球及想重回球場比賽，但到目前為止我沒有想過這些問題。」

作為英國體壇Icon的梅萊，於2012年在美網贏得生涯首個大滿貫冠軍，其後在2013年溫網成為77年來首位贏得這個草地大滿貫的英國球手，而2016年贏祖高域再次捧走溫網；此外，他先後於2012及2016年贏得奧運金牌，惟於巴黎奧運的男雙8強止步，未能再嚐奪牌滋味。

不過，梅萊離開網壇亦希望繼續參與體育運動，將繼續熱愛網球，但將注意力轉向高爾夫球，儘管近年因背部及臀部問題未能打太多比賽：「我想重新開始，我不知道這是否可能，我有很多時間可以練習。」