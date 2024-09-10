基利靴證實「被迫」留隊　滯留紅軍感沮喪

利物浦季前賣走唔少球員，不過愛爾蘭門將基利靴就意外「滯留」。據《利物浦回聲報》報道，基利靴對球會拒絕其他球隊斟介表示極度失望，尤其利物浦已斥巨資，Book定格魯吉亞門將馬馬達舒維利下季加盟，令佢嘅紅軍生涯更加「唔上唔落」，基利靴日前更公開證實自己係「被迫」留隊。

基利靴近年一直係利物浦嘅盃賽門將，上季協助球隊贏英聯盃冠軍外，喺英超代替受傷嘅艾利臣比加亦有突出表現，佢已要求夏天轉會尋求正選，不過利物浦叫價2,500萬鎊令買家卻步，最後階段又拒絕諾定咸森林現金+球員嘅收購方案，最終基利靴未能離隊。正為愛爾蘭踢歐國聯嘅基利靴表示：「我幾年前已經講，我目標係要做正選，個個星期落場，利物浦簽新龍門證明佢哋選擇另一條路。有時由外面睇，會覺得留隊做後備係我嘅選擇，但事實係唔到我控制。」

報道指基利靴對未能轉會極為沮喪，著名記者Graeme Bailey透露：「基利靴好失望，佢唔會製造任何麻煩，佢明白有合約在身下，乜嘢都做唔到。」據報蘇超勁旅些路迪對25歲嘅基利靴非常有興趣，希望下年可以將佢帶去蘇超。