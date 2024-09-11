【有片】迪歷特又孭鑊累荷蘭　恥辱性半場被換

荷蘭周三(11日)凌晨喺歐國聯A3組，主場同德國激戰踢成2比2平手，呢場波主角係效力曼聯嘅中堅馬菲斯迪歷特，佢繼上場2次犯錯導致失波後，今場又喺後場「自殺式」交失波被德國追平，領隊朗奴高文都頂唔順，半場拿拿臨將佢換走，連德國媒體都嘲諷佢係「荷蘭版馬古尼」。

荷蘭上場5比2贏波斯尼亞，兩個失球都係因為迪歷特犯錯，不過贏波就畀佢「過骨」。今場迎戰實力強大嘅德國，荷蘭2分鐘就由雷恩達斯先開紀錄，以為順風順水，點知38分鐘迪歷特後場控球，全無壓力下交波竟被穆斯亞拿截到，德國2次傳送就由丹尼斯烏達夫追平，迪歷特拍檔華基爾雲迪積克嬲到拍地大鬧。

被打窒道氣嘅荷蘭，完半場前再被甘美治攻陷反輸1比2，半場期間領隊朗奴高文即刻撳掣，用雲赫基入替荒失失嘅迪歷特，荷蘭穩定番落嚟，50分鐘靠杜費斯入波追和2比2，最終兩隊打成平手。今夏被拜仁慕尼黑放棄嘅迪歷特，賽後被德國媒體諷刺係「荷蘭版馬古尼」，撐拜仁賣得醒。

朗奴高文賽後表示：「我都唔想換走迪歷特，但佢依家好似每次犯錯都會受到懲罰，我今場已經繼續畀機會佢，換佢走係想保護佢。」華基爾雲迪積克亦對拍檔表現失望：「足球就係咁殘酷，所以要喺失誤中學習，犯錯只係一瞬間，但喺呢個水平比賽就會出事。」