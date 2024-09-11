香港羽球公開賽　前世界冠軍駱建佑首圈倒灶

在紅磡香港體育館上演的「李寧2024香港公開羽毛球錦標賽」，周三（11日）舉行首圈賽事，其中2021年世錦賽冠軍得主駱建佑，直落兩局17：21不敵南韓好手全奕陳，首圈止步。

曾於2021年奪得世錦賽冠軍，現時世界排名第12的駱建佑，早前在巴黎奧運8強，被安賽龍淘汰，但已追平新加坡在奧運史上最佳男單戰績。可惜首圈面對世界排名第40位的全奕陳，未能取得甜頭，雖然駱建佑首局戰至中後段，一度以16：14領先，可惜這位新加坡名將大意失誤漸多，不時放高波出界，結果放虎歸山，被全奕陳打出1段7：1的攻勢，先輸1局17：21。

全奕陳第2局甫開始就延續勇態，憑大力扣殺令駱建佑較為吃力，縱使駱建佑入局後，一度反超11：10，惟全奕陳隨即重掌優勢，結果駱建佑把全奕陳的扣殺擋落網後，輸多局17：21，首圈出局。

至於第1次參加BWF500級賽事正賽的港將梁珈穎，在主場球迷落力打氣下，與緬甸球手THET HTAR Thuzar奮戰到底，縱使仍直落兩局18：21及14：21落敗，但表現已有所交代。她賽後受訪時表示，日前在外圍賽與隊友楊芯宜激戰3局，令體力及表現有所影響：「外圍賽與隊友（楊芯宜）打足3局後，體能難免有少許影響，跑動亦不如平常般敏捷，我會好好把握這次機會，檢視自己不足，加強體能。」

「珈穎」亦坦言是役受場地風向影響發揮，盼往後參加更多比賽，掌握不同場地的特性：「第1局的場區是逆風，第2局就順風，風向與外圍賽的球場不同，我已盡力適應在這個環境下打比賽，盼日後有機會參加更多賽事，令自己面對不同環境，都能適應得更好。」