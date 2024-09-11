【日皇盃】場場搏盡　三箭爭晉級主Ｗ抵撐

日本天皇盃8強大戰，矚目戲碼廣島三箭對大阪飛腳。三箭今季多條戰線走勢強勁，近8場7勝1負，可惜上場日聯盃對名古屋鯨魚，鬥到互射12碼輸波出局，今場日皇盃肯定更加肉緊，主勝屬信心之選。（周三下午5時30分開賽）

三箭對上兩季日職排第3，前年連續殺入日聯盃同日皇盃決賽，最終獲1冠1亞成功捧走日聯盃。今季再度三線搏殺，現時日職排榜首，日皇盃亦打入8強，可惜喺上場日聯盃對名古屋鯨魚，首回合領先1比0嘅三箭，次回合輸番0比1，加時再各入1球總比數2比2，最終三箭喺互射12碼階段飲恨出局，錯失捧盃機會。

喺聯賽踢29場攻入53球嘅三箭，踢法基本上場場去到盡，而且近況不俗，喺輸畀鯨魚之前，唔計無關痛癢嘅熱身賽輸畀史特加，本土賽累積10連勝，當中7場保持零失球，表現可謂攻守兼備，對捧場客而言絕對係難得嘅「銀行隊」。

至於今場對手大阪飛腳表現重返勝軌，不過近況仍然略嫌飄忽，佢哋近6場比賽僅得1勝，該場勝仗就係上圈日皇盃險勝實力一般嘅湘南比馬3比2，近5場4次打和亦反映飛腳踢法偏向被動，因此喺盃賽場合遇上表現進取嘅三箭，飛腳勢必失去先機，今場作客更難樂觀，1.59倍主勝值得一試。

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