香港隊 51人初選 趙正宇曾錦濤榜上有名

港隊將於下月(10月)7至15日期間，進行兩場國際友誼賽，分別10月10日作客列支敦士登，以及10月15日假大球場鬥柬埔寨。足總周四(12日)傍晚公布51人初選名單，當中包括外流泰國T3聯賽的趙正宇，以及今季隨九龍城升班、再戰港超聯的曾錦濤等等。51人初選名單如下：

守門員：龐焯熙(均業北區)、葉鴻輝(東方)、伍瑋謙(冠忠南區)、陳嘉豪(理文)、謝家榮 (大埔)

後衞：孫銘謙(滄州雄獅)、周緣德(大連英博)、亞歷斯祖、黃梓浩(東方)、勞烈斯(廣西平果哈嘹)、費蘭度、艾里奧、林樂勤、羅梓駿、鐘樂安(傑志)、陳潤潼 (冠忠南區)、曾錦濤(九龍城)、周子謙、杜度(理文)、茹子楠(梅州客家)、杜國樑(南京城市)、陳晉一 (上海申花)、賓紀文(蘇州東吳)、余煒廉 (無鍚吳鈎)、徐宏傑(雲南玉昆)、梁諾恆 (浙江隊)、曾以行

中場：趙正宇(BFB芭堤雅城)、林衍廷、余在言(東方)、鄭展龍、顏卓彬、趙聡悟、陳俊樂(傑志)、顏樂楓、黃威、胡晉銘(理文)、陳肇鈞(大埔)

前鋒：劉智樂(標準流浪)、馬希偉、吳宇曦、黃皓雋(東方)、艾華、史提芬彭利拿(冠忠南區)、潘沛軒、祖連奴(傑志)、張憙延、艾華頓(理文)、安永佳 (深圳新鵬城)、米高 (VfR Mannheim)、杜俊暉