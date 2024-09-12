馬會推羽毛球嘉年華活動　鬥智鬥力樂滿FUN

「李寧2024香港公開羽毛球錦標賽」9月10日至15日在紅磡香港體育館展開，為配合這項一年一度的香港體壇盛事，香港賽馬會推行了「賽馬會香港公開羽毛球錦標賽社區計劃」。除於露天廣場舉行嘉年華活動，更設有中秋特色裝置及猜燈謎遊戲，務求與球迷一同感受賽事熾熱氣氛，並提早慶祝中秋佳節。

香港羽球賽正進行得如火如荼，作為中國香港羽毛球總會官方社區合作夥伴，香港賽馬會宣布推行為期兩年「賽馬會香港公開羽毛球錦標賽社區計劃」。計劃特別於賽事期間在香港體育館露天廣場舉行嘉年華，市民可以免費參與多項羽毛球相關的攤位遊戲，包括反應測試、射擊遊戲和手眼協調遊戲，挑戰自己的反應、感知能力及準繩度。小朋友Jason玩得相當開心：「嘉年華氣氛十分歡樂，同時所有遊戲皆非常刺激，絕對可以提升我對羽毛球興趣，而自己最喜歡的是射豆袋，因為獎品是羽毛球。」

除此之外，適逢接近中秋節，為了讓市民能夠感受節日氣氛，場館外更設有特色裝置，以及有關羽毛球小知識的猜燈謎遊戲，參加者只要答中問題，即可獲得印有參賽運動員頭像的賽事特別版貼紙、環保袋等精美紀念品，大家切勿錯過！今次中秋裝飾相當精美，成功吸引大批市民到場打卡，其中雷先生亦大讚道：「今年佈置比以往更有心機，尤其猜燈謎既應節又有趣，相信可以吸引更多市民前來。」

值得一提，除了上述的場外活動，「賽馬會香港公開羽毛球錦標賽社區計劃」提供的一系列社區推廣活動，還包括向弱勢社群、青少年和社會大眾派贈比賽門票、舉辦「羽你同樂」國際球星大師班等，讓普羅大眾能夠近距離跟球星互動，兼現場觀看國際羽毛球大賽，一同投入年度體壇盛事。

「賽馬會香港公開羽毛球錦標賽社區計劃」嘉年華活動詳情如下:

日期：即日起至9月15日（星期日）

地點:香港體育館外圍露天廣場

對象:觀賽市民、親子、公眾

攤位開放時間：

9月12日（四）上午8時15分至晚上11時

9月13日（五）上午10時至晚上11時

9月14日（六）上午9時至晚上11時

9月15日（日）中午12時至晚上9時