NBL香港金牛落後22分反勝　場數2比1領先安徽文一

全國男⼦籃球聯賽（NBL）季後賽總決賽第3場，香港金牛今晚（20日）回到灣仔修頓場館主場鬥安徽文一，落後逾20分下，第4節絕地反擊，憑鍾斯單節13分打出26：7，以84：75反勝，總場數領先2：1，周六（21日）將主場出戰第4場。

NBL總決賽為7場4勝賽制，今場賽前兩隊戰成場數1：1，香港金牛第3、4場回到主場修頓場館作賽，兩場賽事的⾨票均售罄。香港金牛甫開戰即打出8:2，但安徽文一迅速回應，楊文博轟兩球三分球，劉仁斌「and 1」，配合莊臣籃底得分，一波20:3攻勢反超前19:11。金牛卡爾頓中距離得手「止血」，惟形勢未有好轉，安徽文一外援莊臣單節7分4籃板2助攻，領球隊首節領先23:15。

第二節香港控衞楊睿騏上場為金牛加強防守，並助攻馬治上籃得分，金牛之後亦有內線美妙配合，劉傳興傳給卡爾頓大力入樽後再拋投得手，追至25：35。安徽文一由後備上陣的基倫禾特展開猛攻，手感火熱的他交出「and 1」，另有3次外線起手全中，單節攻入16分，助安徽文一半場領先48：36。

換邊後，香港金牛繼續陷入苦戰，安徽文一打出10：0，拋離至58：36。金牛的孫晨然和馬治命中三分球，追近至45：58，可惜球隊失誤頻繁，錯失不少快攻機會，幸從罰球線上收復失地，加上盧杜偉和馬治轟入三分球振士氣，終於追至個位數分差，60：68進入最後一節。

決勝節進入高潮，安徽文一體力急降，長達7分鐘只得1分，香港金牛外援鍾斯乘勢發力，內外開弓啟動「得分模式」，加上中鋒劉傳興遠距離拋投，盧杜偉再博得「and 1」，董健快攻得手，金牛反超前78：69。安徽文一在最後2分半鐘收起基倫禾特，最終香港金牛以84：75反勝。

香港金牛馬治取全隊最高20分，另加4籃板，鍾斯尾段發力，轟19分7籃板8助攻，劉傳興14分9籃板3助攻。安徽文一方面，基倫禾特取全場最高21分，比爾積遜14分，莊臣和楊文博各得13分。

2024 NBL總決賽賽程：

Game 1｜9月14日：安徽文一 99：89 香港金牛

Game 2｜9月16日：安徽文一 71：94 香港金牛

Game 3｜9月19日：香港金牛 84：75安徽文一

Game 4｜9月21日：香港金牛 vs安徽文一

Game 5｜9月24日：安徽文一 vs 香港金牛

Game 6 (如有必要)｜9月27日：香港金牛 vs安徽文一

Game 7 (如有必要)｜9月30日：安徽文一 vs 香港金牛